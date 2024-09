Gruppo Selex rinnova impegno per lo sport italiano

A un anno esatto di distanza, Il Gruppo Selex, leader nella distribuzione moderna a livello nazionale, annuncia la seconda edizione di “Tutti in campo”, l’iniziativa diretta a sostenere le associazioni e società sportive dilettantistiche italiane e a favorire l’attività sportiva fra i giovani.

L’edizione del 2023 ha registrato 11mila associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd) partecipanti, 30mila attrezzature sportive donate dal programma alle Asd/Ssd per un valore di circa 2,5 milioni di euro. Risultati significativi per il Gruppo Selex, raggiunti grazie all’impegno profuso da parte delle imprese socie sul territorio e alla partecipazione e coinvolgimento dei clienti sui punti di vendita del gruppo coinvolti nell’iniziativa.

Nel 2024 Gruppo Selex rinnova e rafforza il progetto, ponendosi obiettivi ancora più ambiziosi. A Tutti in Campo hanno confermato l’adesione 17 Imprese Socie del Gruppo per un totale di oltre 1.800 punti vendita coinvolti. Si punta a raggiungere quota 13.000 Asd/Ssd partecipanti, e a tal scopo anche il catalogo delle attrezzature sportive è stato arricchito mettendo a disposizione del progetto più di 200 referenze a copertura di tutte le discipline sportive. Inoltre, un’attenzione particolare è stata data a quelle attrezzature utili alla pratica sportiva da parte di portatori di disabilità di ogni grado.

E poiché “squadra che vince non si cambia” anche per questa seconda edizione, Gruppo Selex ha riconfermato come Ambassador del progetto l’iconico campione nazionale Roberto Baggio che, a sua volta, ha avvalorato nuovamente il suo impegno a sostegno dello sport dilettantistico.

Anche in questa edizione, a partire da settembre fino al 17 Novembre, i Clienti titolari di carta fedeltà dei punti di vendita aderenti, con la loro spesa quotidiana, potranno contribuire a sostenere direttamente le Asd e Ssd locali iscritte all’iniziativa, donando loro i Codici Sport ricevuti in cassa, attraverso il sito e l’app creati ad hoc per Tutti in Campo. Le associazioni e società sportive dilettantistiche potranno accedere così al catalogo loro dedicato, scegliendo gratuitamente nuove attrezzature e infrastrutture per le loro attività (www.tuttincampo.it).

L'iniziativa "non solo rappresenta un importante sostegno allo Sport dilettantistico in Italia, ma testimonia ancora una volta quanto sia fondamentale coinvolgere Imprese, Clienti e Associazioni in progetti che favoriscano il benessere dei territori in cui operiamo”, ha commentato Massimo Baggi, direttore marketing del Gruppo Selex.

Come per il 2023, la nuova edizione di Tutti in Campo rappresenta per il Gruppo un’opportunità importante per creare coesione sul territorio, manifestare concretamente vicinanza alle realtà sportive e accrescere il senso di responsabilità sociale.