Pietro Coricelli: l'azienda olearia pedala per "Il sorriso di Teo"

Anche quest’anno l’azienda olearia ha coinvolto i propri dipendenti nella raccolta fondi a favore dell’associazione spoletina che opera per aiutare i piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione in campo cardiologico

Pedalare sì, ma per una buona causa. Dopo l’esperienza positiva della passata edizione (leggi notizia EFA News), Coricelli ha deciso di organizzare, per il secondo anno consecutivo, la pedalata Charity “Pedala anche tu per Il Sorriso di Teo”, coinvolgendo i propri dipendenti nella raccolta fondi a favore dell’associazione spoletina che dal 2017 è attiva per aiutare i piccoli malati e le loro famiglie nella prevenzione in campo cardiologico.

L’iniziativa si inserisce all’interno de La SpoletoNorcia in Mtb (leggi notizia EFA News), la più grande manifestazione su due ruote del Centro Italia che si è svolta questo week a Spoleto, di cui Coricelli è Title Sponsor per il terzo anno consecutivo. Nata sul tracciato della vecchia ferrovia che collegava le due cittadine e giunta alla sua undicesima edizione, La Spoleto Norcia in MTB è l’ evento sportivo e turistico che ogni anno attira migliaia di sportivi, amanti della bici e appassionati di cicloturismo e natura.

Come lo scorso anno, l’azienda oltre a coprire i costi di iscrizione per i dipendenti, ha scelto di devolvere un 1€ per ogni km percorso dai propri collaboratori sulle due ruote: l’importo sarà interamente devoluto all’associazione “Il Sorriso di Teo”. I 30 partecipanti, tra dipendenti e collaboratori, hanno percorso a scelta uno dei 5 percorsi disponibili condividendo un’avventura non solo sportiva ma anche solidale.

I fondi raccolti nel 2023, grazie ai dipendenti che hanno aderito all’iniziativa, hanno permesso a Coricelli di contribuire all’acquisto di una special bike, una soluzione di mobilità accessibile per permettere anche ai bambini con mobilità ridotta o diversamente abili di poter partecipare a esperienze inclusive.

“Siamo davvero felici di poter rinnovare il nostro sostegno ad una realtà locale che si adopera per rendere questo territorio sempre più accessibile: è stato bello vedere come, anche quest’anno, la pedalata sia stata accolta con entusiasmo dai nostri dipendenti, che hanno aderito in numero ancora maggiore rispetto alla passata edizione. L’inclusione sociale è un valore in cui crediamo molto e la risposta dei nostri collaboratori ci conferma quanto sia anche fortemente condiviso all’interno dell’azienda. Il successo di questa iniziativa ci sprona a fare sempre di più, ci auguriamo che il nostro impegno possa essere di esempio per altre realtà del territorio per contaminare di inclusività tutta la città di Spoleto”, dichiara Chiara Coricelli, presidente e amministratore delegato di Pietro Coricelli.

Da parte sua, Cristian Baroni, presidente de Il Sorriso di Teo, aggiunge: “Si è rinnovata anche quest’anno questa bellissima collaborazione con la Pietro Coricelli, per la quale io e tutti i ragazzi dell’Associazione ringraziamo il presidente Chiara Coricelli e i dipendenti che hanno partecipato numerosi. Per noi si tratta di un ulteriore importante passo verso l’inclusione, che ci permette di rendere il nostro territorio sempre più accessibile. Anche quest’anno, infatti, prevediamo di acquistare un’altra special bike, per permettere ai bambini con disabilità di poter vivere esperienze inclusive, continuando quanto fatto la scorsa edizione”.