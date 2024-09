Metro Italia: David Martínez Fontano è il nuovo Ceo

Metro Italia annuncia la nomina di David Martínez Fontano a nuovo amministratore delegato e membro del Comitato Commerciale del gruppo. Nella nuova posizione, Fontano - che già conosce il mercato italiano grazie ad un’esperienza di quattro anni presso un’azienda logistica - avrà il compito di guidare l'azienda nel consolidamento del proprio ruolo di leader di mercato e partner di riferimento per il settore dell’Horeca, sviluppando la Strategia 2030 con focus su multicanalità, digitale, sviluppo prodotti a marchio e valorizzazione delle filiere locali.

David Martínez Fontano è entrato in Metro come Customer Management Director di Makro Spagna nel 2010 per poi, nel 2012, continuare il suo percorso in Metro Germania. Dopo l’esperienza italiana, nel novembre 2018 David è rientrato nel Gruppo come Sales & Operations Director in Makro Spagna, prima di assumere la posizione attuale di Chief Executive Officer di Makro Spagna nell'ottobre 2021. In quest’ultimo ruolo il manager ha guidato con successo la trasformazione e la crescita dell'azienda sviluppando il business e le persone. Dopo anni di successo all’interno del Gruppo, David Martínez Fontano succede oggi come amministratore delegato di Metro Italia a Arnoud J. van Wingerde.

"Il mio obiettivo", spiega il nuovo Ceo, "sarà di continuare a rafforzare la nostra posizione di partner di riferimento per il mondo HoReCa, promuovendo la multicanalità, valorizzando l’eccellenza gastronomica italiana e la crescita delle nostre persone. Non vedo l'ora di lavorare insieme al team di Metro Italia per affrontare le sfide future e cogliere le numerose opportunità che il mercato italiano ha da offrire”.

In qualità di amministratore delegato, Martínez Fontano riporterà a Nicholas Gautheron, Executive Vice President Cluster West Metro AG.