Stress da rientro, i consigli di Erica Liverani su come gestirli con la cucina

Ebbene sì: dobbiamo imparare a fare i conti anche con lo stress da “Effetto Rientro”, le maggiori preoccupazioni che si accatastano nelle nostre menti al rientro dalle vacanze. Uno stress che si può combattere, anche questo, con una corretta alimentazione, come sottolinea l'ultimo report di HelloFresh. Il marchio, uno dei leader al mondo nel settore dei meal kit, presenta i risultati di una ricerca secondo cui, per il 74% dei genitori italiani la pianificazione, il budget, la spesa, la preparazione della cena per la famiglia sono tutti momenti che incidono sul livello di stress mentale quotidiano.

In concomitanza con il ritorno a scuola per molte famiglie italiane, HelloFresh, presenta i risultati della ricerca e, insieme al supporto di Serenis, piattaforma digitale per il benessere mentale e centro medico autorizzato, riflette anche su come trovare il giusto equilibrio tra le varie attività giornaliere per tutelare la propria salute mentale. Erica Liverani, Social chef e vincitrice di MasterChef Italia 2016, ha collaborato per l’occasione fornendo alcuni consigli pratici per organizzare al meglio la propria routine “back to school” anche in cucina.

Il carico mentale dei genitori

Come emerge dalla ricerca, i pasti sono in particolare una parte significativa del carico mentale provato dai genitori durante il periodo del back to school, con il 74% dei rispondenti che afferma che la pianificazione, il budget, la spesa, la preparazione della cena per la famiglia sono tutti momenti che incidono sul livello di stress mentale quotidiano, un dato che posiziona i genitori italiani come secondi solo a quelli spagnoli (78%) nella classifica europea. Al terzo posto del podio europeo si collocano i genitori francesi con il 68%.



Il peso dei social media

I genitori italiani sono i più sensibili in Europa alle informazioni che ricevono online e dai social media quotidianamente, seguiti dal Belgio e dalla Francia: più di un quarto dei rispondenti (26%) afferma, infatti, di sentirsi sopraffatto dalla quantità di notizie e consigli che riceve su internet tutti i giorni. Il 38% dei genitori dichiara, inoltre, che la disponibilità di informazioni online e sui social media ha avuto un’influenza sul proprio carico mentale, percentuale che si alza al 47% per i genitori Millennial.

Back to school

Come sottolineano gli esperti di Serenis, la scuola rappresenta un contesto normativo importante per il bambino: fornisce una routine simile al lavoro per gli adulti e di fatto è una delle attività che impegna i bambini per più tempo nella giornata. Durante l’estate, le regole e le abitudini che costituiscono la quotidianità vengono a mancare o si allentano, ridefinendo l’intero contesto. Quando poi si fa ritorno a scuola, è necessario stabilire nuovamente una serie di attività alle quali ri-abituarsi: questo è un momento che i genitori tendono a vivere con ansia da prestazione o frustrazione, anche solo all’idea delle difficoltà da affrontare.

Avere ben presenti alcuni elementi chiave può aiutare a vivere al meglio questo periodo:

Stress al minimo: la pianificazione è importante ed aiuta a prevenire situazioni caotiche nell'ambiente familiare, già provato dal recupero delle abitudini scolastiche e di lavoro. Condivisione flessibile: i tempi di apprendimento ed i livelli di motivazione nei bambini possono essere molto vari. La preparazione di cibi insieme è un'ottima strategia di condivisione familiare, ma non è detto si adatti ai gusti e ai tempi di tutti. Varietà: i programmi esistono per essere adattati e per dare uno spunto, ma difficilmente sono utili per il benessere psicologico se seguiti in modo inflessibile. È buona norma domandarsi prima di tutto quale sia il punto di partenza e inserire regole poco per volta: basta anche una sola abitudine in più per iniziare a cambiare le cose, rimanendo all'interno della propria area di benessere.

“Per provare a lenire questo senso di angoscia, una soluzione potrebbe anche essere quella di ritagliarsi un momento per riunirsi in cucina con creatività, sperimentando insieme ai propri figli la preparazione di ricette che non appartengono alla routine -spiega la psicoterapeuta Martina Migliore, direttrice Formazione e sviluppo di Serenis-. Ad esempio, preparare la base della colazione per la mattina può diventare uno spunto per insegnare l'organizzazione del tempo ai bambini, particolarmente utile al rientro a scuola, oltre ad essere un’azione creativa che arricchisce il legame”



La guida di Erica Liverani

La vincitrice di MasterChef Italia 2016 e oggi Social chef, dona 4 pratici consigli per una migliore gestione in cucina: consigli semplici ed efficaci per ottimizzare il tempo e le risorse in cucina.

Organizzare una spesa strategica con liste tematiche: per ottimizzare il tempo dedicato alla spesa e ridurre lo stress del rientro nella routine, si possono creare liste della spesa tematiche basate sui pasti settimanali pianificati. Dividere la lista in categorie come "colazione", "pranzi al sacco", "cene veloci", e "snack" può aiutare evitare anche gli acquisti impulsivi, risparmiando tempo e denaro. Preparare colazioni veloci e nutrienti in anticipo: la colazione è fondamentale per iniziare la giornata con energia, ma può diventare stressante quando si è di fretta. Organizzarsi preparando spuntini veloci e nutrienti la sera prima o durante il weekend può essere una piccola abitudine rivoluzionaria per la propria routine mattutina. “Il porridge può essere una buona idea, ma noi in famiglia preferiamo i pancakes. La sera prepariamo l’impasto senza gli albumi montati, una operazione che verrà fatta la mattina oltre a cucinarli” commenta Erica Liverani. Coinvolgere la famiglia: rendere partecipi tutti i membri della famiglia nella preparazione dei pasti, programmando magari un momento settimanale dedicato alla cucina come una serata a tema o un brunch domenicale, può migliorare l'organizzazione dei pasti e supportare la redistribuzione delle incombenze quotidiane: “Assegnare compiti specifici a ciascuno può essere utile, come lavare le verdure, apparecchiare la tavola o preparare un'insalata”. Dedicare del tempo in cucina per se stessi: occorre, infine, riservarsi un momento settimanale in cui cucinare diventi un'attività solo per sé, senza pressioni o scadenze, sperimentando nuove ricette, preparando uno dei propri piatti preferiti, o semplicemente godendosi il processo di cucinare con calma. Come spiega Liverani, questo momento di "cucina terapeutica" permetterà di riconnettersi con se stessi, riducendo lo stress e ricaricando le energie. Così facendo, si potrà essere più sereni e presenti sia in famiglia che al lavoro, trovando un equilibrio migliore nella propria routine quotidiana.

"Consapevoli che settembre rappresenta un momento di particolare stress per molte famiglie italiane, abbiamo voluto approfondire i trend emergenti per sensibilizzare sull'importanza di trovare un equilibrio tra le varie attività quotidiane e tutelare il carico mentale delle famiglie -conclude Alessa Pomerantz, Responsabile dello sviluppo ricette di HelloFresh-. Dai risultati della ricerca, è emerso in modo significativo l'impatto dell'organizzazione dei pasti sul livello di stress quotidiano dei genitori italiani".