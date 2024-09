Levissima+: in arrivo Drenante e Tonificante per la routine di benessere

Levissima+ rinnova la sua visual identity mettendo al centro i benefici della gamma, ampliata con due nuove referenze. Arrivano Levissima+ Drenante e Levissima+ Tonificante che, combinando la purezza dell’acqua minerale con le proprietà delle vitamine e dei sali minerali presenti in ciascuna bottiglia, permette di prendersi cura di sé in ogni momento della giornata, a partire dalla propria Beauty Routine quotidiana. All’interno di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano, per Levissima un gesto semplice e fondamentale come l’idratazione rappresenta il primo step della Beauty Routine: ecco che il nuovo lancio rappresenta un'evoluzione dell’ecosistema Levissima+, rafforzando la presenza di Levissima+ come preziosa alleata nella Routine di Benessere a 360 gradi.

Levissima+ combina i benefici dell’idratazione corporea, della purezza dell’acqua Levissima e dell’apporto di sali minerali e vitamine, con una lista ingredienti semplice ed essenziale, senza calorie né zuccheri e con un gradevole e delicato gusto alla frutta. Da quest’anno, due nuove referenze arricchiscono la gamma, con nuove varianti di gusto e benefici: Levissima+ Drenante, con Vitamina B ed estratto di fiori di ibisco, ideale per drenare i liquidi in eccesso, al gusto di agrumi e rosa; Levissima+ Tonificante, con Vitamina B3, Zinco ed estratto di rosa canina per tonificare la pelle, al gusto cetriolo e scorza di limone.

Intercettando l’esigenza di un approccio olistico verso la salute e il benessere come elemento fondamentale del proprio stile di vita, la linea dona infatti supporto alla Routine di Benessere quotidiana, a seconda delle proprietà di ciascun elemento. Tra le altre referenze, Levissima+ può contenere magnesio per la concentrazione, potassio per la vitalità, zinco come sostegno al sistema immunitario e vitamine B per contribuire al normale metabolismo energetico aiutando il rilascio dell’energia naturalmente presente negli alimenti.

Oltre ad aver allargato la gamma con l’introduzione di due nuove referenze, Levissima+ ha rinnovato il suo aspetto: una nuova etichetta mette in primo piano i benefici offerti da ciascuna referenza derivanti da vitamine e sali minerali – un approccio che mira a creare una connessione più immediata con i benefici per la cura di sé, contribuendo a posizionare Levissima+ come un valido supporto per il benessere quotidiano. Inoltre, il rinnovamento visivo rispecchia un impegno più ampio del brand per promuovere uno stile di vita sano, attraverso anche l’offerta di prodotti che combinano idratazione e nutrizione – grazie al contributo al fabbisogno giornaliero di vitamine e sali minerali – in un'unica soluzione pratica e con un formato da 50 cl.

Ad accompagnare le novità introdotte da Levissima+, la nuova campagna “+ Volume per il tuo benessere” mira a sottolineare l’importanza di prendersi cura di sé stessi, evidenziando come la rigenerazione dell’individuo passi da un approccio al benessere a tutto tondo. Levissima+ offre quindi la possibilità rigenerarsi, declinandosi perfettamente nelle diverse occasioni d’uso in ogni momento della giornata, senza dimenticarsi dell’ambiente. Levissima, infatti, sostiene l’importanza dell’uso responsabile delle risorse e la cultura del riciclo e la bottiglia di Levissima+ è in Pet, plastica riciclabile.