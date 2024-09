Aceto Balsamico Modena Igp: un settembre denso di eventi

Non c’è dubbio, Acetaie Aperte, che quest’anno si terrà domenica 29 settembre, è l’evento di punta, in grado di richiamare a Modena ogni anno migliaia di appassionati e gourmet attratti dalle esperienze organizzate dai produttori di Aceto Balsamico di Modena Igp e Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop (la lista delle acetaie partecipanti è disponibile su www.acetaieaperte.com), ma settembre per il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena si presenta come un mese particolarmente intenso per le attività promozionali. In un mese infatti, il prestigioso condimento si ergerà protagonista di diversi eventi dalla città della Ghirladina alla Sicilia con una puntata a Düsseldorf in Germania.

Il tour di promozione di oltre seimila chilometri dell’Aceto Balsamico di Modena Igp parte dalla Campania, più precisamente da “Gragnano Città della Pasta”, kermesse gastronomica che celebra la pasta in ogni sua forma e in ogni suo formato organizzata dal Consorzio Tutela della Pasta di Gragnano. Una tradizione, quella della Pasta di Gragnano, con origini antiche che rimandano al tempo dei Romani, ma la cui fama si deve al Re del Regno di Napoli Ferdinando di Borbone che il 12 luglio 1845 durante un pranzo concesse ai produttori locali il privilegio di fornire la Real Casa. Il riconoscimento Igp è stato concesso nel 2013. Saranno tre giorni in cui la pasta la farà da assoluta protagonista, ospitando ed incontrando altri prodotti simbolo della cultura gastronomica italiana, durante i quali il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena sarà tra i protagonisti nello spazio “Casa Italia Dop/Igp” insieme ad OriGIn Italia, l’Associazione di cui fanno parte oltre 70 Consorzio di tutela della Dop e Igp italine.

L’ 11 settembre il Consorzio sarà poi a Ferrara in Piazza del Municipio per Tramonto Divino “Gourmet”, mentre il 14 settembre da Modena partirà la Staffetta della Stella, la maratona benefica finalizzata alla raccolta di fondi a favore del Caritas Baby Hospital, dell'Hogar Ninos de Dios di Betlemme ed altre iniziative a favore dei bisogni dei bambini più poveri, di cui il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena è sostenitore. Dal 25 al 27 Settembre, il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena di nuovo insieme ad OriGin, sarà ad Ortigia (Sr), l'isola che costituisce la parte più antica della città di Siracusa, in occasione del G7 dell’Agricoltura, un contesto altamente istituzionale dove i grandi della terra si incontreranno per rilanciare il futuro dell’agricoltura globale. L’Oro Nero di Modena attraverso l’attività di esposizione e degustazione potrà mostrare come la produzione dell’Aceto Balsamico di Modena Igp è esempio virtuoso di sostenibilità e sviluppo legato ai territori e al benessere delle comunità locali perfettamente in linea con gli obiettivi del G7 a cui parteciperanno i rappresentanti di Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia, Germania e Regno Unito e di nove Paesi africani.

Il momento clou del mese di settembre sarà domenica 29 quanto torna l’appuntamento annuale di Acetaie Aperte con ben 43 acetaie che apriranno le porte per far conoscere al pubblico l’Aceto Balsamico di Modena Igp e l’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop.

A conclusione di un mese inteso per la promozione del pregiato condimento dal 30 settembre al primo di ottobre il Consorzio parteciperà a Düsseldorf, in Germania, per il secondo anno consecutivo alla “Rolling Pin.Convention”, il secondo simposio alimentare più grande d’Europa che richiama l’élite della gastronomia. Chef, sommelier, barman e professionisti dell’industria gastronomica provenienti da tutta la Germania, e non solo, si riuniscono per condividere le loro esperienze e il loro know-how culinario. Un’importante occasione di promozione e valorizzazione per l’autentico Aceto Balsamico di Modena, forte della propria storia e della sua ampia diffusione, è distribuito in oltre 130 Paesi del mondo e trova in quello tedesco il primo mercato obiettivo all’interno dell’Unione Europea, per guardare al futuro della ristorazione, posizionandosi come eccellenza unica per produzione e caratteristiche gustative.