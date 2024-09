Pladis si espande in Arabia Saudita: nuova sede a Jeddah

Pladis, divisione del gruppo turco Yildiz Holding e una delle aziende di snack in più rapida crescita al mondo, proprietaria di marchi iconici tra cui McVitie’s, Jacob’s, Carr’s, Ülker e, più di recente, Godiva (leggi EFA News) ha aperto una nuova sede a Jeddah, in Arabia Saudita. Lo sbarco in Medio Oriente, sottolinea la società, segna una "pietra miliare" nella crescita strategica e nell'espansione della società in Menai, ossia Medio Oriente, Nord Africa e India.

Situato nell'iconico centro commerciale Zahran, nel cuore di Jeddah, questo ufficio all'avanguardia riflette l'impegno della società turca per l'innovazione, la collaborazione e l'eccellenza nella regione. Soprattutto, da notare, la "posizione privilegiata" che offre un accesso senza pari ai punti vendita al dettaglio e ai negozi per il tempo libero, "riflettendo l'attenzione dell'azienda sul benessere dei dipendenti e sull'equilibrio tra lavoro e vita privata". Dotato di tecnologia all'avanguardia e progettato in base alla sostenibilità, il nuovo headquarter mediorentale è una testimonianza della dedizione dell'azienda degli snack a creare spazi che si allineano alle esigenze in evoluzione della sua forza lavoro dinamica.

L'ufficio nello Zahran Business Center, ospita 84 postazioni di lavoro ergonomiche, 8sale riunioni completamente attrezzate che prendono il nome dai marchi iconici di Pladis e spazi dedicati progettati per soddisfare le diverse esigenze dei suoi dipendenti. Il layout è stato progettato per "incoraggiare le interazioni: la tecnologia di fascia alta è perfettamente integrata in tutto, dai sistemi CCTV ad alta definizione e controlli di accesso di riconoscimento facciale ultra-grandi monitor e sistemi di presentazione senza fili nelle sale riunioni.

"L'apertura della nostra nuova sede a Jeddah è un passo fondamentale nel nostro cammino verso il rafforzamento della nostra presenza nella regione - sottolinea Suryakant Pandey, Middle East, North Africa and India Managing Director di Pladis-. Questo ufficio incarna il nostro impegno a investire nelle nostre persone e nel nostro business, fornendo uno spazio moderno e collaborativo che guiderà l'innovazione e la crescita in tutte le nostre operazioni. Mentre continuiamo ad espanderci, questo nuovo ufficio servirà come pietra angolare della nostra strategia regionale, permettendoci di servire meglio i nostri clienti e le comunità".