Festival Prosciutto Parma: ai nastri di partenza la 27esima edizione

I Consorzi di Tutela di Coppa di Parma e Salame Felino rinnovano la collaborazione con il Festival del Prosciutto di Parma, partecipando alla 27° edizione in programma a Langhirano da venerdì 6 settembre a domenica 8 (leggi notizia EFA News). Un appuntamento fondamentale per i due Consorzi che nella passata edizione, nello stand dedicato, hanno totalizzato grandi numeri: sono state infatti oltre 2.500 le persone servite con assaggi delle due celebri Igp di Parma, per un totale di 11 coppe e 33 salami consumati nell’arco dei tre giorni. Cifre destinate a incrementare in questa edizione, dove Coppa e Salame saranno presenti per il quarto anno consecutivo nella Cittadella del Prosciutto con lo stand in via Mazzini.

Per i Consorzi, che racchiudono ben 35 produttori delle due Igp con un fatturato complessivo di oltre 160 milioni di euro, il Festival sarà anche l’occasione per raccontare la storia di due produzioni dalla tradizione secolare legate in modo imprescindibile al territorio. La manifestazione prenderà il via venerdì 6 dalle 18:30 in un programma ricco di eventi, tra degustazioni, dj set, intrattenimento, visite guidate e non da meno la presenza del Parma Calcio nella giornata inaugurale, mentre la chiusura è fissata per domenica intorno alle 22:30.

"L’assaggio è la miglior forma di promozione della Coppa di Parma e per questo siamo felici di partecipare anche quest’anno al Festival del Prosciutto", commenta Fabrizio Aschieri, presidente del Consorzio di Tutela della Coppa di Parma Igp. "Proseguiremo così negli eventi promozionali della nostra pregiata Igp, che in estate ci hanno visti protagonisti in due tappe a Tramonto DiVino in attesa di partecipare anche al Salone del Gusto di Torino dal 26 al 30 settembre".

Secondo Umberto Boschi, presidente del Consorzio di Tutela del Salame Felino Igp, "partecipare al Festival del Prosciutto significa fare sistema a Parma, al fianco di un prodotto che è orgoglio del nostro territorio e creando così sinergie virtuose. Manifestazioni come questa, al pari dell’imminente Cena dei Mille di Parma dove saremo presenti a rappresentare le eccellenze della Food Valley, sono occasioni fondamentali per promuovere la ricchezza del nostro patrimonio enogastronomico".