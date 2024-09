Mulino Bianco: arrivano "Gli Animabili"

Settembre è sinonimo di ricominciare. Si rientra al lavoro dalle ferie estive, si riprende la routine e i bambini tornano a scuola. Ma quest’anno il back to school ha un sapore tutto nuovo, con l’arrivo de “Gli Animabili” la nuova collezione di Sorpresine Mulino Bianco. Bee l’Apina, Shelly la Lumachina, Stampy il Coniglietto, Polly la Paperella, Birba la Volpina, Otto il Gufetto, Mu la Mucchina, Nella la Gallinella: otto simpatici animaletti in plastica riciclata tutti da collezionare, ognuno con una funzionalità diversa per arricchire la cancelleria.

Ogni consumatore potrà partecipare alla raccolta punti digitale e ricevere a casa i quattro set di Animabili, ciascuno composto da due diverse Sorpresine inedite. Ogni Animabile è contenuto all’interno dell’iconica scatolina di fiammiferi dalla veste tutta nuova ed originale, e prevede un leaflet che racconta la sua storia e le caratteristiche principali. Per riceverli, basterà acquistare le merende Mulino Bianco coinvolte nell’iniziativa, scegliendo tra Pan Goccioli, Pane + Cioccolato, la gamma Flauti o la gamma PlumCake, e giocare il codice stampato sulle vaschette o sui separatori presenti nelle confezioni sul sito Mulino Bianco. Ogni sei codici giocati si riceverà direttamente a casa un set di Animabili in plastica riciclata. La collezione è composta da 4 set da 2 Animabili ciascuno.

Le Sorprese non finiscono qui: giocando il codice all’interno delle confezioni ogni consumatore avrà la possibilità di vincere il gioco da tavolo "La Corsa degli Animabili" firmato Mulino Bianco. In palio 100 giochi da tavolo a settimana. Un divertimento assicurato per giocare con le nuove Sorpresine insieme a tutta la famiglia.

Per continuare a giocare con gli Animabili, è stato lanciato anche un gioco digitale disponibile per tutti i consumatori sul sito Mulino Bianco: “Le Avventure degli Animabili”. Quattro fantastici mondi da esplorare per conoscere ancora di più i protagonisti della nuova collezione di Sorpresine. Basterà accedere al sito Mulino Bianco con le credenziali utilizzate per registrarsi alla promozione e iniziare a giocare. Più codici verranno inseriti, più minigiochi e livelli si potranno sbloccare per divertirsi insieme agli Animabili.

Per raccontare alle persone questa iniziativa, Mulino Bianco ha dato vita a una campagna multicanale per fare immergere le persone nel mondo degli Animabili attraverso:

- Un’edizione limitata delle confezioni delle merende coinvolte nella iniziativa pensata per catturare l’attenzione dello shopper;

- Amplificazione a punto vendita con materiali dedicati ed esposizione dei premi;

- Uno spot da 15” che mostra come gli Animabili siano i perfetti compagni di gioco per un pomeriggio tra amici, raccontandone tutte le caratteristiche. Lo spot sarà trasmesso sulle reti TV Kids, Connected TV e Video Pre-Roll per 7 settimane a partire dal 8 settembre;

- Contenuti social Meta e TikTok per raccontare l’incredibile mondo degli Animabili;

- Una strutturata campagna di email marketing con Dem profilate.

Guarda il video: