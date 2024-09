Ferrero Rocher, negli Usa lancia le nuove barrette

Ferrero North America presenta la sua ultima barretta di cioccolato targata Ferrero Rocher giusto in tempo per le giornate autunnali. Si tratta di una tavoletta che abbina il cioccolato fondente (con il 55% di cacao) a pezzi croccanti di nocciole e caramello salato. Una miscela che, nelle intenzioni della società, "mira a fornire un equilibrio di dolcezza dal caramello e una leggera amarezza dal cioccolato fondente, completato dal sapore nocciola delle nocciole".

La nuova tavoletta al gusto di nocciola scura e caramello croccante al sale, con pezzetti di nocciola croccante, caramello con un tocco di sale avvolto in una fine conchiglia di cioccolato fondente contenente il 55% di cacao è realizzata con ingredienti di origine scelta, selezionate in maniera accurata, e si propone per la sua alta qualità: non contiene conservanti o coloranti artificiali.

Il lancio del nuovo prodotto avviene quasi in contemporanea con l'avvio della collaborazione tra Ferrero e la piattaforma di tracciamento del libro StoryGraph per promuovere una "sfida di lettura" della durata di un mese. La sfida si intitola "Reading is a treat" ("Leggere è un piacere") ed è riservata solo negli Stati Uniti a chi, finisce di leggere un libro, di qualsiasi lunghezza, tra il 5 settembre 2024 e il 3 ottobre 2024. Ebbene, costoro otterranno un coupon digitale per una tavoletta di cioccolato Ferrero Rocher, comprese le nuove barrette alla nocciola e caramello salato. L'iniziativa, sottolinea la multinazionale, servirà a scoprire nuovi libri e a ricevere una tavoletta di cioccolato Ferrero Rocher gratuita: il challenge è stato progettata per incoraggiare il coinvolgimento dei consumatori attraverso l'intersezione tra "letteratura e indulgenza".

"Se sei una delle prime 1.000 persone a finire il tuo libro -spiega il comunicato ufficiale-, riceverai un'e-mail con ulteriori istruzioni per richiedere il tuo coupon digitale per una decadente barretta di cioccolato Ferrero Rocher, disponibile in base al primo arrivato, primo servito, fino all'ultimo rifornimento. Riscatta il tuo buono per una tavoletta di cioccolato disponibile per l'acquisto presso negozi al dettaglio, farmacie e supermercati in tutto il territorio degli Stati Uniti, incluso il nuovo sapore di nocciola scura e caramello salato croccante".

"Ferrero Rocher ha sempre celebrato momenti di indulgenza, sia attraverso esperienze condivise o godimento personale -spiega Robert Hoover, vice presidente marketing per Ferrero Premium Chocolate-. Incoraggiando i lettori a indulgere sia in letteratura e la nostra nuova tavoletta di cioccolato, miriamo a migliorare le loro routine di auto-cura durante la stagione affollata autunno".

La partnership con StoryGraph riflette una tendenza in crescita tra i marchi di alimenti e bevande per sfruttare le collaborazioni di stile di vita che risuonano con gli interessi dei consumatori.