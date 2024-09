Macfrut 2025: Egitto e Africa snodi strategici

Tra le novità: Lazio Regione Partner, Patata prodotto simbolo, simposio sulle biotecnologie

Egitto partner internazionale, Lazio Regione protagonista, patata prodotto simbolo, il Simposio Mondiale sulle Biotecnologie, focus tematici con la new entry di “The Healthy Food” Show” presentato in modo innovativo e spettacolare. Sono alcune delle novità della 42° edizione di Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, che partirà da martedì 6 a giovedì 8 maggio 2025 (rispetto alla tradizionale apertura del mercoledì).

Unica fiera di filiera del panorama internazionale, in programma al Rimini Expo Centre, l’evento si caratterizza per la sua unicità nel mettere in rete tre elementi chiave per la crescita del settore: Business, un evento a misura di operatori professionali del settore; Networking, un servizio esclusivo business to business gratuito destinato ad espositori e buyer realizzato attraverso una piattaforma dedicata; Knowledge, contenuti “certificati” da un pool di esperti di fama internazionale che garantiscono la qualità dei temi e intercettano le novità del settore.

La presentazione della 42° edizione è avvenuta a Il Cairo alla presenza di: Michele Quaroni, ambasciatore Italiano in Egitto; Khaled Emara, ambasciatore del ministero degli Affari Internazionali – Dipartimento UE; Matteo Zoppas, presidente di Agenzia Ice (in video messaggio); Renzo Piraccini, presidente di Macfrut; Giancarlo Righini, assessore all’Agricoltura e Bilancio della Regione Lazio; Mostafa El Naggari, vicepresidente di Expolink Egitto; Stefano Gagliardi per Fieravicola.

Non è casuale la scelta della presentazione a Il Cairo dal momento che l’Egitto sarà il protagonista internazionale di Macfrut 2025. Paese strategico nell’area del Mediterraneo, da tempo ha scelto Macfrut quale vetrina di riferimento mondiale per la crescita del suo sistema ortofrutticolo. Nel corso della tre giorni fieristica l’Egitto sarà protagonista con eventi, degustazioni, incontri e presentazioni internazionali insieme a un’ampia delegazione istituzionale e di imprese. Con questa partnership internazionale Macfrut prosegue la sua attenzione per il Medio Oriente, mercati sempre più centrali per il nostro Paese. Macfrut 2025 conferma la sua anima sempre più internazionale attraverso un ricco planning di presentazioni in giro per il mondo e di incoming di buyer, realizzati in collaborazione con Agenzia ICE. Si riconferma inoltre la partnership con il gruppo bancario Crèdite Agricole business partner della manifestazione fieristica.

Il Lazio sarà al centro della 42° edizione della manifestazione fieristica: una degna cornice per un comparto che vale oltre 1 miliardo di euro, in una regione conosciuta per la specializzazione dei suoi distretti produttivi di frutticoltura (10.000 ettari di Kiwi a Latina, 24.000 ettari di nocciola a Viterbo) e di orticoltura, con quasi 9.000 ettari in serra e oltre 18.000 ettari in pieno campo, tra Latina, Litorale Romano e Viterbese. Un comparto che esprime decine di referenze per il consumo fresco, per surgelati e, negli ultimi anni, alimenta una forte crescita di prodotti IV e V gamma ad attestare l’innovazione di aziende attente ai cambiamenti degli stili di consumo.

Tra i prodotti più diffusi nel mondo, la sua superficie di coltivazione globale si aggira sui 18 milioni di ettari, sarà la Patata il prodotto protagonista. In fiera sarà ospitato The International Potato Symposium strutturato su più giorni con momenti di approfondimento insieme a operatori internazionali, stakeholder mondiali e i massimi ricercatori sugli aspetti tecnico scientifici. Più nel dettaglio l’evento prevede un focus sulla pataticoltura in Europa, un approfondimento sugli aspetti fitosanitari, un focus sui mercati, per concludere con consumi e innovazione di prodotto. In fiera ci saranno un’area espositiva dedicata, attività di networking e visite in campo. A coordinarla Luciano Trentini esperto del settore.

Macfrut ospiterà il Biotechnology Symposium promosso dall’International Society of Horticultural Science (Ishs), società che promuove la ricerca su tutti i settori delle scienze orticole. L’evento promosso da Ishs è organizzato dall’Università Politecnica delle Marche con il coordinamento di Bruno Mezzetti.

Da sempre, Macfrut si caratterizza quale fiera di contenuti presentati attraverso saloni tematici, coordinati da un team di esperti, che pongono al centro i temi della moderna ortofrutticoltura. I saloni previsti sono i seguenti: The Healthy Food Show, il Salone dedicato a prodotti e tecnologie di trasformazione sostenibili per la produzione di alimenti funzionali ad elevato valore nutrizionale; Biosolutions International Event, Salone dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante, divenuto la manifestazione più importante del sud Europa; Plant Nursery area, Salone dedicato all’innovazione della filiera vivaistica, punto di incontro e confronto per vivaisti, breeder, produttori, tecnici e ricercatori; Spices&Herbs Global Expo, divenuta la manifestazione di riferimento per le imprese nel mercato delle piante officinali, aromatiche e medicinali e dei loro derivati.

A completare il programma dei saloni tematici: Agrisolar Systems&Technologies, Salone dell’agrovoltaico; The Red Planet, un format immersivo lungo la filiera del pomodoro; The water revolution, Salone Acqua Campus, dedicato al tema delle risorse idriche e del loro risparmio; Macfrut Field Solutions propone una doppia area dinamica con campi prova dedicati alle tecnologie in ambito frutticolo e orticolo.