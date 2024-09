Aria di San Daniele: seconda parte tour a Roma

La seconda parte dell’edizione 2024 del tour che porta in giro per l’Italia il Prosciutto di San Daniele partirà da Roma il 23 settembre. Aria di San Daniele, il tour gastronomico itinerante che porta in giro dal 2017 per tutta Italia il Prosciutto di San Daniele, arriva a Roma. La serie di tappe, organizzata dal Consorzio del Prosciutto di San Daniele, è giunta alla settima edizione e per il 2024 ha preso il via a inizio maggio, toccando alcune delle più importanti città del Bel Paese.

Anche quest’anno è previsto un calendario ricco di appuntamenti, grazie a eventi che avranno luogo in una serie di locali selezionati, come ristoranti, enoteche e osterie, per promuovere e presentare il Prosciutto di San Daniele Dop ai consumatori e agli operatori del settore Ho.Re.Ca.

La grande novità di questa edizione è rappresentata dall’inedita interazione tra il prodotto e il locale che ospita la tappa del tour. Oltre alla degustazione di prosciutto sarà infatti possibile partecipare ad appuntamenti e cene a tema, gustare piatti a base di San Daniele Dop e provare abbinamenti con drink e vini ideati per esaltare al meglio le peculiari caratteristiche del Prosciutto di San Daniele. Aria di San Daniele è, dunque, un’occasione unica per conoscere la produzione e le qualità di uno dei principali prodotti gastronomici del made in Italy.

Dopo le tappe primaverili di Milano, Torino, Genova e del Lago di Garda, Aria di San Daniele toccherà la città di Roma dal 23 al 26 settembre. Lunedì 23 settembre, alle ore 18:30, Aria di San Daniele giungerà a Städlin in via Antonio Pacinotti 83, mentre martedì 24 il tour farà tappa, alle 19:00, da Etienne in via Scirè 16/18. Mercoledì 25, alle ore 18:00, sarà il turno di Vynique in via Frattina 94 e, infine, l’ultima tappa si svolgerà giovedì 26, sempre alle 18:00, a Mama Shelter Rooftop in via Luigi Rizzo 20. Il tour, in autunno, proseguirà con nuove tappe e raggiungerà le città di Napoli e Bari.

"Aria di San Daniele è un format che il Consorzio ha ideato con l’obiettivo di far conoscere e apprezzare i valori del San Daniele Dop attraverso uno dei canali più dinamici in Italia, quello della ristorazione", afferma Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio "Il tour, avviato per la prima volta nel 2017, ha infatti generato, nelle prime sei edizioni, oltre 250 serate visitando altrettanti selezionati locali e incontrando oltre 40.000 consumatori".