Roma food excel, la capitale regina della food industry

Si terrà da 13 al 16 ottobre la nuova edizione 2024 della Roma Food Excel la fiera biennale dell'agroalimentare e della ristorazione di qualità rappresentativa delle eccellenze agroalimentari made in Italy. Con oltre 150 espositori, Roma Food Excel, salone internazionale dell'industria food al padiglione 1 della fiera di Roma, si conferma un appuntamento importante per il comparto agroalimentare e la ristorazione di qualità. Per quattro giorni Roma si trasforma in vetrina internazionale in cui i rappresentanti delle diverse filiere della panificazione, pasticceria, gelateria, bomboniera, pizzeria, birre, vini, ristorazione, pasta fresca, bar, pubblici esercizi & hotel si incontreranno in un’unica location per presentare in anteprima le ultime novità su prodotti, tecnologie, attrezzature, arredi, semilavorati, materie prime e su innovazioni di servizi per gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e articoli per la ristorazione.

La seconda edizione di Roma Food Excel occupa oltre 15 mila mq di superficie espositiva del padiglione fieristico di via Portuense: come sottolinea la presentazione ufficiale sul sito, "rappresenta una nuova e importante occasione di incontro

fisico e digitale tra i maggiori player del settore dell’industry food. La sua posizione privilegiata, a Fiera di Roma, consente una collocazione centrale rispetto all’intero bacino del Mediterraneo, per far convergere i migliori buyer da tutta Europa.

Grande rilievo sarà dato in questa edizione agli eventi collaterali, come show cooking, seminari, conferenze e contest che si svolgeranno nelle aree comuni e negli stand degli espositori: l'obiettivo di questi eventi è quello di formare e aggiornare i visitatori specializzati sui nuovi prodotti offerti e sulle nuove tendenze di mercato.

"L’edizione 2024 di Roma Food Excel si apre con un grande entusiasmo e ottimismo, confermato dalla folta partecipazione di aziende italiane ed estere - spiega Ezio Amendola, organizzatore di Roma Food Excel-. Si tratta di un risultato significativo, frutto dell’esperienza maturata in oltre 35 anni dall’organizzazione dello storico PA.BO.GEL. La kermesse fieristica oltre a essere un’opportunità di promozione per gli espositori, rappresenta anche un’importante occasione di incontro e confronto per tutti i professionisti del settore della food industry che, in un unico appuntamento, riescono a entrare in contatto numerose aziende accuratamente selezionate, per scoprire novità, stringere accordi e portare avanti nuove trattative commerciali".

Roma Food Excel sarà principalmente promossa su tutto il territorio nazionale e nei Paesi dei Balcani. "Si avvicina l’edizione 2024 di Roma Food Excel, la fiera internazionale dedicata alla food industry che rappresenta ormai uno degli eventi di riferimento a livello europeo nel settore dell'agroalimentare e della ristorazione di qualità - aggiunge Andrew Lookman, manager della fiera-. Grazie a una particolare attenzione alle collaborazioni internazionali, che si concretizza con i numerosi momenti di incontro con player extra-europei, la fiera italiana punta a confermare il suo ruolo di rilievo per progetti commerciali innovativi anche con i Paesi esteri".