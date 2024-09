Barilla: arriva nuova campagna linea Mulino Bianco "Armonia"

“Il tempo per te, dura il tempo che vuoi”: è on air la campagna tv della linea Mulino Bianco Armonia, un invito a non lasciarsi travolgere dalla frenesia quotidiana e a rallentare il ritmo per prendersi cura di sé, aggiungendo a tutto il gusto di Mulino Bianco anche il piacere di dedicarsi a ciò che ci fa sentire bene. Una campagna multicanale e un ecosistema digitale per spiegare le caratteristiche degli ingredienti che compongono i biscotti presenti nella gamma. Infine, anche quest’anno, la linea sarà presente a Wanderlust 108, l’unico Mindful Triathlon al mondo, con la “Tavola dell’Armonia”, uno stand dedicato ad esperienze di gusto e a momenti per prendersi cura del proprio benessere.

Protagonisti del film manifesto della durata di 30’’ e degli spot di prodotto della durata di 15’’ e 10’’ i biscotti Mirtillini, ai quali viene affidato il compito di raccontare il posizionamento della gamma con una storia che vuole ispirare il pubblico a (ri)trovare una quotidiana e accessibile Armonia: prendersi del tempo per se stessi e per il proprio benessere nella vita di tutti i giorni, lasciando da parte il tran-tran della routine. Da qui il claim "Il tempo per te, dura il tempo che vuoi": in questo modo la linea Mulino Bianco Armonia si inserisce nella quotidianità, aggiungendo a tutto il gusto di Mulino Bianco anche il piacere di dedicarsi a ciò che ci fa stare e sentire bene.

A completamento del racconto e con lo scopo di “educare” il consumatore alla scoperta del proprio benessere personale ricercando gli ingredienti giusti all’interno dei prodotti, arrivano i Mandala dell’Armonia, disegni di ingredienti che compongono i biscotti della gamma e che formano dei veri e propri mandala. L’obiettivo è quello di raccontare al pubblico quali sono le caratteristiche principali dei prodotti Armonia. Protagonisti della campagna digital, i Mandala dell’Armonia saranno sviluppati come contenuti statici e dinamici (video) e saranno pubblicati sulle piattaforme digital Mulino Bianco. A partire da queste composizioni di ingredienti, sono stati infine sviluppati dei Mandala da colorare dedicati a biscotti e merende Armonia, disponibili sul sito Mulino Bianco. Ogni consumatore, cliccando sulla relativa pagina web, potrà scaricare e colorare i Mandala dell’Armonia. Colorare questi disegni darà modo al consumatore di dedicare un momento di mindful alla cura di sé e del proprio benessere.

