Al G7 si Siracusa Federvini organizza il convegno su "vino e moderazione"

Si terrà venerdì 27 settembre nell'ambito del G7 di Siracusa "The wine & spirits sectors: creating value in a spirit of moderation" (I settori del vino e degli alcolici: creare valore in uno spirito di moderazione). L'evento è organizzato da Federvini, in collaborazione con Ceev, Spirit Europe, World Spirit Alliance, Distilled Spirits Council of the United States e International Alliance for Responsible Drinking, L'incontro si svolgerà presso il Salone Borsellino, Siracusa City Hall-Palazzo Vermexio, Piazza Duomo, a partire dalle ore 17.

Questo incontro di alto profilo, sottolinea la nota di Federvini, è progettato per "mettere in luce il valore socioeconomico e l'impronta sostenibile del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose a livello globale". L'evento ha come obiettivo principale quello di "promuovere un modello di consumo moderato e responsabile, che rifletta uno stile di vita equilibrato e sostenibile".

Il convegno è realizzato in collaborazione con alcune delle principali associazioni del settore, tra cui il Comité Européen des Entreprises des Vins (Ceev), il Distilled Spirits Council of the United States (Discus), la Fédération Internationale des Vins et Spiritueux (Fivs), l'International Alliance for Responsible Drinking (Iard), SpiritsEUROPE e la World Spirits Alliance (Wsa). "Queste organizzazioni -aggiunge la nota- si uniscono per sottolineare l'importanza di adottare pratiche sostenibili e promuovere un consumo responsabile, mirando a migliorare la percezione del settore e a favorire un futuro più equilibrato e consapevole".

Il convegno offrirà un'importante piattaforma di discussione tra esperti, rappresentanti del settore e decisori politici, con l'intento di sviluppare strategie e politiche che supportino la crescita responsabile del settore vitivinicolo e delle bevande spiritose

Il programma prevede il saluto di benvenuto di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste. A seguire Micaela Pallini, presidente di Federvini, Italian Federation of Wine, Spirits and Vinegars e Paolo De Castro, ex membro del parlamento europeo.



Seguirà la tavola rotonda dal titolo "The social and economic sustainable footprint of the wine & spirit sector in the G7 countries" (L'impronta sociale ed economica sostenibile del settore del vino e degli alcolici nei paesi del G7) con protagonisti:

Helen Medina, ceo WSA-World Spirits Alliance;

Ulrich Adam, director general spirits Europe- European Association of Spirits;

Ignacio Sánchez Recarte, secretary General Ceev Comité Européen des Entreprises Vins - Co-President of Fivs;



Moderano gli incontri:

Amanda Berger PhD, senior vice president of Science and research Discus - Distilled spirits council of the United States

Gregor Zwirn, PhD, research associate at the University of Cambridge & managing director at G. Z. Research & Consulting KG.



Promoting Responsible Drinking è Sydney Nash, VP/Director of public affairs Iard-International Alliance for Responsible Drinking



Closing remarks: Cesare Morbelli, diplomatic advisor del ministero dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste.