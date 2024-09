BBBell connette Terra Madre 2024

BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, anche per l’edizione 2024 sarà "in kind partner" di Terra Madre Salone del Gusto, che si svolgerà negli spazi di Parco Dora a Torino dal 26 al 30 settembre. BBBell, da diversi anni sostenitore ufficiale di Slow Food Italia, rinnova la partnership offrendo il servizio di connettività Wi-Fi gratuito su tutta l’area di questa che è considerata la più importante manifestazione internazionale dedicata alle realtà agricole, produttive, commerciali e alle politiche agroalimentari.

La kermesse sarà accessibile semplicemente collegandosi alla rete "BBBell-Teramadre24 " e autenticandosi tramite i propri account social o sms. Grazie alla rete BBBell sarà quindi possibile, per il pubblico e gli espositori della manifestazione, restare sempre collegati e non perdere l'opportunità di condividere ogni attimo di Terra Madre. Quest’anno, poi, si aggiunge anche un’importante novità, grazie alla partnership con TabUi e SlowFood: scaricando l’app TabUi supportata attraverso Google Play o Apple Store, sarà possibile visionare i punti Wi-Fi free disponibili in tutto il Parco Dora.

Questa edizione di Terra Madre si concentra nell’individuare una nuova prospettiva che metta gli esseri umani dentro la natura, come parte del tutto. "Slow Food e BBBell -sottolinea il comunicato ufficiale- condividono un forte impegno verso la sostenibilità e il supporto alle piccole comunità". Grazie alla tecnologia che sfrutta le onde radio, l'azienda hi-tech contribuisce a ridurre il digital divide, "portando una connessione internet stabile anche nelle aree meno servite", contrastando così la delocalizzazione delle imprese e assicurando servizi fondamentali per la popolazione residente in zone rurali.

"Un’evoluzione digitale davvero accessibile a tutti è fondamentale affinché, nel nostro tempo, l’uomo possa continuare ad abitare ed essere parte integrante degli ambienti naturali tanto belli quanto difficili -spiega Simone Bigotti, amministratore delegato BBBell-. Con questo obiettivo, lavoriamo per uno sviluppo sostenibile che coinvolga anche le comunità più piccole e remote, riducendo il digital divide e promuovendo connessione e inclusione".

L’Area Lounge di BBBell, collocata al fianco di Casa Slow Food vicino all’ingresso Mortara, è realizzata per accogliere il pubblico della manifestazione come punto di relax e ristoro dove è possibile ricaricare il proprio dispositivo smartphone, degustare il panino Monfrà e bollicine di Alta Langa della cantina Cocchi, ascoltare musica live e prendere parte a un ricco programma di eventi.

Venerdì 27 settembre gli spazi della Lounge di BBBell ospiteranno “Traiettorie di Futuro: storie di comunità che non si arrendono”, evento organizzato con il supporto di TabUi, riservato alla pubblica amministrazione con lo scopo di riflettere su comunità di frontiera e digitalizzazione. Sabato 28, in un momento informativo aperto a tutti, personale tecnico specializzato di BBBell parlerà di sicurezza domestica, sistemi di antifurto, domotica e videosorveglianza con una dimostrazione live degli strumenti del servizio Casa Più. Domenica 29 sarà invece presentato il progetto di solidarietà Zanzibar Help che l'azienda piemontese sostiene attivamente da diversi anni. Il fondatore Marco Pugliese racconterà in prima persona, attraverso storie e immagini, i luoghi e i giovani coinvolti in questo progetto di sostegno per supportare donne e bambini di Zanzibar in difficoltà.

Per l’edizione 2024 di Terra Madre BBBell si avvarrà della collaborazione dei seguenti partners: chef Domenico Sorrentino, cantina Giulio Cocchi, San Bernardo, TabUi, Forlini Arborium, Nabo Digital.

Costituita nel 2003, BBBell da oltre 20 anni si occupa di connettività veloce ultra-larga sul territorio piemontese e ligure, anche nelle aree soggette a “digital divide”, sfruttando infrastrutture di proprietà con tecnologie alternative rispetto alle tradizionali, in grado di servire aziende, privati ed Enti Locali dislocati anche in aree rurali, dove altri operatori non arrivano. L'azienda ha sede operativa a Torino dove lavorano oltre 75 dipendenti, circa 50 tra tecnici e installatori e 35 agenti commerciali, servendo più di 31.000 clienti.