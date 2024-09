Salone Franchising Milano: nuove idee, stimoli e opportunità

Tra le partecipazioni spicca quella di 12oz, parte del colosso Jde Peet’s

Mancano pochi giorni alla prossima edizione del Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al franchising e al retail organizzato da Fiera Milano in programma dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz MiCo, dove andranno in scena nuove idee, stimoli e opportunità provenienti in modo specifico dal canale franchising, in forte sviluppo. Novità nel layout e nei contenuti caratterizzeranno l’appuntamento, rinnovando le opportunità per franchisor e franchisee, con la presenza di oltre 100 insegne.

Come confermano i dati di Assofranchising, il settore continua, infatti a crescere a ritmo sostenuto. Grazie agli investimenti attuati per coinvolgere nuovi franchisee, in particolare da parte dei grandi brand, e alla creazione di nuove insegne, il comparto, che vale oggi l’1,8% del Pil, ha consolidato nel 2023 il suo trend di sviluppo con un giro d’affari che sfiora i 34 miliardi di Euro (in crescita del 9,9% rispetto all’anno precedente). Le insegne operanti in Italia sono 929 e hanno attivi 65.806 punti vendita (+4.664 rispetto all’anno precedente). Le buone performance del giro d’affari si riflettono su altri indicatori: anche gli occupati sono, infatti, in aumento del 13,8% (+34.919 nuovi addetti per un totale di 287.767 unità).

In questa cornice 12oz, retail format italiano specializzato nel servizio rapido di bevande coffee&milk based, con oltre 30 locali in Italia e all’estero, si presenta ai potenziali partner che visitano il salone con la sua proposta di business e un concept totalmente ridisegnato.

Nato nel 2015 da un’intuizione dell’imprenditore italiano David Nathaniel, con oltre trent’anni di esperienza nel settore della prima colazione per l’hotellerie di lusso, nel 2018 12oz è diventato parte del colosso Jde Peet’s, secondo torrefattore mondiale e parte di Jab Holding Company, che ha deciso di sostenerne lo sviluppo diventandone socio di maggioranza.

“Siamo una solida realtà con il know-how necessario per puntare sullo sviluppo del franchising. In occasione del Salone presenteremo ai potenziali franchisee molte novità e proporremo anche il concept Kiosque totalmente ridisegnato", commenta Fabrizio Frombola, Development Director di 12oz, "una soluzione stand-alone super versatile, ottima da inserire nei centri commerciali e nelle location chiuse con alti flussi di passaggio, come ad esempio stazioni, aeroporti e altri luoghi destinati al travel. In soli 14 mq al netto del magazzino, in questo concept potremo offrire al consumatore tutta la nostra range di bevande calde e fredde e prodotti food dolci e salati. Nel nuovo Kiosque siamo riusciti anche a inserire, nella parte posteriore, un appoggio con sedute alte, per garantire al cliente la possibilità di un piccolo pit stop e ricaricare le proprie energie e quelle dei propri dispositivi”.

Dopo aver consolidato il brand con numerosi locali a gestione diretta e punti vendita in partnership con primari attori della ristorazione, 12oz punta a conquistare multi-unit franchisee, grandi gruppi, ma anche singoli franchisee, imprenditori alla ricerca di opportunità di successo per avventurarsi con facilità nel settore della ristorazione.