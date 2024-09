Milano Wine Week 2024: focus su giovani, innovazione e sostenibilità

Giunta alla settima edizione, Milan Wine Week 2024 con il suo format ricco di novità, si pone l’obiettivo di rinnovare un mondo spesso confinato nella tradizione. Dal 5 al 13 ottobre si accendono i riflettori su un palinsesto rivolto, non solo ai professionisti più qualificati e agli immancabili wine lover, ma quest’anno con un particolare focus sulle nuove generazioni di consumatori. Un evento che si snoda nei quartieri e nelle location della città di Milano, punto di riferimento per l’innovazione, la comunicazione e l’ospitalità.

La settima edizione, infatti, cade in un momento di grande trasformazione per il settore in cui le nuove generazioni sembrano allontanarsi dal vino in favore di bevande più contemporanee e accessibili. “Se il futuro del vino dipende dalla capacità del settore di adattarsi e coinvolgere una nuova generazione di appassionati, è ora che l'industria del vino adotti strategie mirate per stimolare l'interesse delle nuove generazioni", spiega Federico Gordini, presidente di Milano Wine Week e fondatore di Mww Group.

“Le sfide che il settore deve affrontare sono molteplici e spaziano dalle risposte ai cambiamenti climatici - che influenzano sempre più la filiera produttiva - alla necessità di avvicinare le nuove generazioni di consumatori, i quali mostrano una crescente distanza dalle tradizionali modalità di comunicazione del mondo vinicolo, fino all’esigenza non più differibile di investire nella formazione del personale del mondo della ristorazione e dell’ospitalità, prosegue Gordini. “È in questo scenario di trasformazione che si inserisce la settima edizione”.

Tra le novità annunciate quest’anno per accorciare le distanze con la Gen Z, il polo consumer Enoteca Milano Wine Week si sposta in una delle location più suggestive della città, i Dazi dell’Arco della Pace: aperto, per nove giorni, ospiterà un’area di degustazione interattiva e tecnologica e un calendario di iniziative pensate per avvicinare anche i consumatori meno esperti al mondo del vino. E ancora, per coinvolgere sempre più i wine lovers di domani, debutta a Mww24 la One Wine Night, party esclusivo realizzato in collaborazione con Carrefour, anche quest’anno Main Sponsor della manifestazione, che prenderà vita nell’esclusiva location dei Dazi all’Arco della Pace e che mira a unire lo storytelling del vino al sound della musica elettronica.

Se l'evento arriva in un momento cruciale per il settore vinicolo, Mww risponde rinsaldando ancor più il proprio impegno nella valorizzazione delle figure-chiave che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione e diffusione della cultura del vino: dopo i grandi risultati della prima edizione, raddoppia il numero dei sommelier dell'alta ristorazione italiana - si passa da 50 a 100 - coinvolti nella Guida Wine List Italia e nel Grand Tasting di domenica 6 ottobre, che quest’anno si svolgerà in due location di grande prestigio: Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni, simboli del Liberty milanese. Prevista anche la delegazione di 30 Head Sommelier proveniente da tutto il mondo, grazie al supporto di Ice Agenzia.

Cambio di location anche per gli Mww Awards, che presso lo scenografico Teatro Manzoni, lunedì 7 ottobre, con una cerimonia rinnovata nel format, ritornano per la terza edizione dei Premi Carta Vini Italia, Premio Wine Retail e Premio Best italian Wine Selection, assegnati da una giuria di esperti presieduti dal critico enogastronomico Andrea Grignaffini. Alla sua seconda edizione sarà inoltre premiato da Freccianera il ristorante con la selezione bollicine più coinvolgente.

In tema di sostenibilità, Wine in Action è il primo programma di accelerazione dedicato alle startup vinicole più innovative, realizzato in collaborazione con LifeGate Way, il primo ecosistema in Italia dedicato alle startup sustainable native, che a Milano Wine Week presenteranno i progetti più d’impatto, introducendo un nuovo grande focus sulla sostenibilità che coinvolgerà diversi momenti della manifestazione.