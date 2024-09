Nestlé: in America Latina è tra le aziende dove si lavora meglio

Nestlé è stata riconosciuta come una delle migliori aziende per cui lavorare in America Latina nel 2024. Tra le oltre 2500 aziende partecipanti, il gruppo si è assicurato il nono posto nella prestigiosa classifica Best Places to Work. Nestlé ha ricevuto il riconoscimento per le sue unità produttive in Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, per le categorie "Produzione e Manifattura".

L'amministratore delegato di Nestlé Laurent Freixe si è detto "orgoglioso e onorato" dell'attribuzione. Il dirigente, che assunto l'incarico da poco più di un mese (leggi notizia EFA News), ha così commentato: "Questo risultato riflette il nostro impegno a creare un ambiente di lavoro eccezionale in cui i nostri dipendenti prosperino. Grazie al nostro fantastico team per aver reso possibile tutto questo!".

E' stato lo stesso Freixe, del resto, in un post su LinkedIn a sottolineare la grande potenzialità dell'America Latina e in particolare dell'opportunità rappresentate dai Caraibi, da lui recentemente visitati. "Il potenziale di crescita in questa regione è immenso, ed è tutto grazie alla passione e alla dedizione dei nostri incredibili team lungo tutta la catena del valore. Dall'eccellenza nell'esecuzione alla creazione di efficienze fino al superamento costante degli standard, i nostri team stanno guidando progressi notevoli".