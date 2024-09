Toscana: promozione turistica e Slow food insieme al Salone del Gusto

“We Are Nature” è il tema di Terra Madre Salone del Gusto 2024, che si terrà a Torino al Parco Dora, da domani 26 settembre al 30 settembre. La Toscana si presenta al Salone con un messaggio chiaro: la natura non è una risorsa da sfruttare, ma è il nostro habitat, viviamo in un ecosistema dove non possiamo esistere l'uno senza l'altro. Slow Food Toscana ha deciso di costruire la partecipazione a questo evento, fin dalla prima edizione con le proprie condotte e la rete di Terra Madre Toscana.

In questo viaggio Slow Food Toscana e Vetrina Toscana, saranno insieme attraverso Toscana Promozione Turistica, forti dell’accordo stretto proprio a Terra Madre nel 2022. Workshop, racconti, educazione al gusto, incontri e momenti conviviali animeranno lo spazio regionale. Lo stand sarà luogo di accoglienza e racconto e ospiterà una serie di talk gratuiti, seguiti da degustazioni dove confrontarsi su temi attuali come l'importanza delle botteghe di vicinato, i percorsi didattici nelle scuole e in città, la “Cultura” enogastronomica con un momento dedicato alle passioni culinarie di Giacomo Puccini.

Tra i temi sviluppati quello del Ben-essere” come “guida” per un viaggio salutare dove il benessere fisico va di pari passo con quello mentale, all'insegna del turismo “Slow”, dove verranno illustrati alcuni eventi del calendario autunnale di Vetrina Toscana come le cene di Girogustando all'insegna della cucina termale, in collaborazione con Confesercenti e Walking Tour, in cui si uniscono turismo, attività fisica ed enogastronomia alla scoperta dei Centri Commerciali Naturali, in collaborazione con Confcommercio.

Dai prodotti identitari come il tartufo bianco, raccontato dalla Mostra Mercato del tartufo Bianco delle Crete Senesi e dall'Associazione nazionale Città del Tartufo Italiane, all'olio, elemento fondante della cucina mediterranea e vera e propria “medicina” per i suoi effetti salutari con un progetto specifico sulla carta degli oli presentato da Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Il rispetto della natura e dei suoi tempi sono uno dei cardini di Vetrina Toscana, il progetto sul turismo enogastronomico su cui la Regione Toscana punta per promuovere il comparto agroalimentare e turistico: dall'utilizzo dei prodotti locali, al ricorso al biologico e alla filiera corta, dalla stagionalità al rispetto dell'identità del territorio, dalla cucina circolare fino al plastic free, un approccio moderno che ha origini antiche.

Vetrina Toscana promuove il turismo enogastronomico in chiave di sostenibilità, nelle diverse accezioni del termine: ambientale, nel rispetto, nella cura e nella tutela del territorio; sociale: in modo che possa contribuire a salvaguardare le usanze della comunità visitata; economica: generando occupazione e reddito per gli abitanti del luogo e culturale: consentendo di capire come nasce un prodotto e la storia che c'è dietro.

Saranno presenti i produttori dei Mercati della Terra e dei Presidi Slow Food insieme ai cuochi del progetto Alleanza dei Cuochi Slow Food. Oltre a partner e sostenitori come: Parco Foreste Casentinesi, Tenuta La Badiola, Artoi, Culligan, Street Foody, Pastificio Fabbri, Cooperativa Filo e Fibra, Comune Forte Dei Marmi, Comune Di Chiusi, Comune Santa Fiora, Comune San Miniato, Confesercenti Livorno e i Consorzi del vino: DOC Valdarno, Vini di Maremma, Chianti Classico, Brunello di Montalcino.

Durante l’evento verrà esposta una mostra in omaggio a Sergio Staino con le vignette tratte dal Libro “Avanti popolo è primavera”, di Marco Noferi per Aska edizioni. Oltre alla mostra fotografica sulle donne della fotografa Lucia Baldini.