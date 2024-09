"I Fiori del Mulino": due aziende modenesi sul podio

È giunto alla quarta edizione “I Fiori del Mulino”, il concorso fotografico di Mulino Bianco che premia l’azienda agricola che si è distinta nel coltivare il campo fiorito più bello. In questa edizione, le aree dedicate a “I Fiori del Mulino” sono arrivate a oltre 2000 ettari, una superficie pari a circa 2.900 campi da calcio. Tutte le aziende partecipanti aderiscono alla Carta del Mulino, il disciplinare di agricoltura sostenibile di Mulino Bianco dedicato alla farina di grano tenero, che prescrive dieci regole che gli agricoltori aderenti si impegnano a seguire.

Tra gli obiettivi della Carta, quello di destinare ogni anno il 3% dei campi di grano tenero a fiori nettariferi e polliniferi per favorire l’alimentazione degli insetti impollinatori salvaguardando l’agroecosistema e la biodiversità nelle aree agricole. Un impegno concreto fatto di vere e proprie oasi d’interesse ecologico che, non essendo trattate con prodotti chimici e avendo una fioritura a scalare e prolungata, permettono l’insediamento d’insetti impollinatori, di predatori naturali, dei parassiti e di piccoli animali. Un progetto ambizioso supportato dai numeri: una ricerca scientifica condotta dall’università di Bologna (“Flowering areas enhance insect pollinators and biological control agents in wheat intensive agro-ecosystems”) ha misurato i benefici sull’incremento in termini di biodiversità e di numero di specie di insetti utili e specie vegetali in seguito all’adesione delle aziende alla Carta del Mulino. Quello che emerge, confrontando i campi con le aree Fiori del Mulino con quelli senza, è un aumento in quattro anni del 64% di api selvatiche, 42% di farfalle e 40% di sirfidi.

Sono i campi fioriti di Modena ad aggiudicarsi il primo e il secondo posto di questa edizione de I Fiori del Mulino. A vincere il primo posto sul podio, l’azienda Agricola Ferrarini Lorenzo con sede a Mirandola. Al secondo posto, l’azienda Oca Annalisa di San Felice Sul Panaro e, al terzo posto, Ferrarini Paolo di Mirandola. A scegliere i campi fioriti più belli, una giuria composta da Wwf e Mulino Bianco, che ha selezionato i migliori 20 scatti fotografici, e poi i consumatori, che hanno votato per scegliere i finalisti e il vincitore.

“Questo concorso annuale vuole riconoscere il ruolo di migliaia di aziende agricole che, aderendo alla Carta del Mulino, si impegnano a coltivare il grano in modo sostenibile e diventano parte di un progetto di difesa della biodiversità. È emozionante vedere come la promessa di natura, che da sempre fa parte della comunicazione della marca, si traduca in azioni concrete. Ma soprattutto, sapere che questo impegno un giorno diventerà parte di un biscotto, una merenda o una fetta di pane, ci riempie di orgoglio”, afferma Laura Signorelli, direttore di marketing di Mulino Bianco.