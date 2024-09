"Carta del Mulino": un progetto in continua crescita

Prosegue il progetto La Carta del Mulino partito nel 2019, che oggi coinvolge oltre 100 prodotti Mulino Bianco realizzati con farina di grano tenero 100% da agricoltura sostenibile. Un risultato che copre la larga maggioranza dell’intero portfolio prodotto della marca, un grande balzo in avanti rispetto al 2020, quando i prodotti erano solo 17. In tempi in cui il tema della biodiversità non era ancora trattato con la stessa frequenza e importanza di oggi, Mulino Bianco è stata antesignana nel creare i presupposti per un percorso di sostenibilità, con azioni concrete (leggi notizia EFA News). Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo da tutti gli operatori della filiera del grano tenero: le imprese agricole che hanno aderito al disciplinare sono passate infatti dalle 500 del 2020 alle oltre 2000 di oggi e solo nel 2023 hanno prodotto circa 300.000 tonnellate di grano.

“Continua il percorso verso la digitalizzazione della filiera di grano tenero Carta del Mulino con la piattaforma Barilla Farming", commenta Orlando Visciano, responsabile della filiera sostenibile del grano tenero. "Crediamo che l’utilizzo di questi strumenti saranno sempre più indispensabili per le aziende agricole come i sistemi di Supporto alle Decisioni (Dss)". Abbiamo sviluppato con Xfarm, Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Lce (Life Cycle Engineering) “Barilla Farming”, una piattaforma digitale che avrà lo scopo di guidare agricoltori ed operatori della filiera in scelte sempre più oculate, rispettose per l’ambiente e per i loro raccolti, specie in annate climatiche sempre più imprevedibili”.

Barilla contribuisce come unico partner al progetto di ricerca scientifica Soc-Rate (Soil Organic Carbon Rate), realizzato in collaborazione con l'Istituto per la BioEconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibe), che ha l’obiettivo di misurare la fertilità e la salute del suolo in modo semplice, veloce, accurato ed economico rispetto ai metodi tradizionali. Iniziato nel 2021, il progetto ha un grande valore scientifico e applicativo perché, mentre i metodi di laboratorio esistenti richiedono il campionamento di porzioni di suolo e sono vincolati ai tempi delle analisi di laboratorio, con questo nuovo approccio sarà possibile misurare in modo accurato e monitorare lo stato di salute dei suoli da remoto, attraverso le immagini satellitari, veicolando puntualmente le informazioni alle filiere.

“Con questo sistema si riducono i tempi ed i costi per misurare la salute dei suoli grazie a un modello che utilizza i dati acquisiti dalle piattaforme satellitari Esa-Copernicus", dice Flavio Bertinaria, Agronomy research Barilla. "Per allenare l’algoritmo alla base di questo sistema, abbiamo analizzato 600 campioni di suolo, rappresentativi di tutte le variabilità che caratterizzano le aree di coltivazione del grano tenero in Italia. Nel futuro, grazie a questi dati e alle immagini satellitari, riusciremo a misurare, in modo accurato, il carbonio organico presente nei terreni e a valutarne il loro stato di salute”.

Mulino Bianco ha raccontato con orgoglio il suo impegno decennale in tema di mitigazione dell’impatto ambientale attraverso l’emozionante documentario “Insieme è possibile”, una storia che parla di ricerca scientifica e università, di partnership con associazioni (il Wwf in primis), di accordi con mulini, del prezioso contributo di stoccatori e agricoltori, e soprattutto degli strumenti messi a disposizione da un’azienda come Barilla per tutelare la biodiversità in agricoltura con l’obiettivo di coniugare anche le esigenze di tutti gli attori della filiera. Dal campo alla tavola. Prodotto da Eiis con la regia di Alessandro Lucente e la direzione scientifica di Carlo Alberto Pratesi, il documentario è stato presentato in anteprima all’interno di “Cinema in Verde”, Festival Internazionale di Cinema Ambientale di Roma il 20 Settembre alle 19.30 presso l’Orto Botanico di Roma.