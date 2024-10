Despar Nord ancora più green con l’energia di Alperia

Despar Nord prosegue nel suo continuo sviluppo di progetti e partnership indirizzati a implementare e qualificare sempre più i programmi di sostenibilità ambientale del marchio dell’Abete, che hanno permesso alla società di raggiungere diversi traguardi e aumentare in modo considerevole le certificazioni ambientali dei propri punti vendita, sedi direzionali e poli logistici, attraverso la pianificazione di un importante piano di investimenti green.

Ultima in ordine di tempo di queste iniziative è la firma dell’accordo di fornitura in esclusiva fra Despar Nord e Alperia di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per il periodo compreso fra gennaio 2025 e dicembre 2031 per i punti vendita diretti, i poli logistici e le sedi aziendali. L’accordo si basa su un cosiddetto “Power Purchase Agreement” (Ppa), che assicura a lungo termine un approvvigionamento di energia rinnovabile, proveniente da impianti di produzione, a condizione economiche stabili nel tempo. Grazie al Ppa recentemente sottoscritto, nei prossimi sette anni a Despar Nord verrà fornita quindi energia verde certificata proveniente dalle centrali idroelettriche di Alperia situate in Alto Adige.

Una collaborazione pluriennale che soddisferà il totale del fabbisogno energetico dei siti aziendali esistenti di Despar Nord e che ha permesso all’azienda di elevare la quota di energia rinnovabile impiegata sino al 95,9%. Solo nel 2023 la quota di energia verde acquistata da Despar Nord ha permesso all’azienda dell’Abete di ottenere un risparmio del 64,3% delle emissioni.

Come detto, Despar Nord si è dotata di un piano di investimenti di oltre 30 milioni di euro nell’ultimo decennio che ha permesso, sia nelle ristrutturazioni dei punti vendita che nelle nuove aperture, la dotazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore ad alta efficienza in sostituzione delle caldaie a gas e altre soluzioni volte a ridurre in misura sempre maggiore l’impronta ambientale dell’azienda, come ad esempio l’introduzione nella rete di vendita di impianti di refrigerazione frigo ad alta efficienza e alimentati a CO2, che hanno permesso di diminuire negli anni le emissioni causate dal rilascio di gas refrigeranti.

“Un ulteriore tassello aggiunto al nostro percorso di sostenibilità ambientale", è il commento di Massimo Salviato, amministratore delegato di Despar Nord, "che si associa al lavoro di continuo monitoraggio e valutazione dei progressi che l’azienda ha introdotto da tempo. Ci stiamo allineando sempre più, anche grazie a questa importante partnership, agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030, lavorando alacremente all’ampliamento e al perfezionamento della nostra strategia di crescita sostenibile e integrando nuove tecnologie utili al risparmio energetico e al controllo dei consumi. Uno stimolo in più per proseguire e accrescere il nostro impegno per la costruzione di un futuro inclusivo e sostenibile”.

"Da anni accompagniamo Despar Nord nel suo percorso verso la sostenibilità con la nostra energia verde", spiega Alessandro Randon, amministratore delegato di Alperia Smart Services. "Con l'accordo appena concluso Despar Nord ha voluto assicurarsi specificatamente energia rinnovabile prodotta nelle centrali idroelettriche di Alperia, quindi energia non solo green, ma anche certificata per la sua origine. Questo denota un'altissima attenzione verso l'ambiente. E non è tutto: non più di un anno fa, abbiamo sottoscritto con Despar Nord anche un accordo che consente a tutti i suoi dipendenti di poter aderire a un’offerta di energia verde vantaggiosa per le proprie case, promuovendo di fatto l'uso di energia pulita anche al di fuori del proprio perimetro aziendale. Ci auguriamo che queste scelte virtuose siano d'esempio per molte altre realtà".