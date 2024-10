Mese rosa, Miss Chiquita cambia la posa per Fondazione Airc

Per il secondo anno consecutivo, Chiquita lancia la campagna "Small change, big sifference", (Piccoli cambiamenti, grandi differenze) dedicata alla prevenzione sul tumore al seno, e sostiene in Italia Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, con l’obiettivo di promuovere i piccoli gesti che possono fare la differenza. Anche quest’anno, dunque, in occasione del mese dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul tumore al seno, la storica Miss Chiquita, ambasciatrice del marchio, cambia la sua iconica posa assumendo quella dell'autopalpazione, importante pratica di prevenzione secondaria, per esporsi in prima linea a favore del movimento di sensibilizzazione.

Per la prima volta, la nuova posa di Miss Chiquita comparirà anche sui bollini di 200 milioni di banane in tutto il mondo, insieme all’iconico Bollino Blu, che si colorerà di rosa e si adornerà del nastro simbolo internazionale della campagna a favore della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno. Un ulteriore invito a ricordare l’importanza dei piccoli gesti e di uno stile di vita sano perché semplici azioni quotidiane possono davvero fare una grande differenza: non fumare, seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, praticare esercizio fisico e fare gli esami di screening raccomandati.

Quest’anno, ad aderire al movimento “Small change, Big difference” è anche uno dei brand italiani più noti al mondo: De Cecco. La spigolatrice, altra storica icona femminile, ha deciso di raccogliere l’invito di Miss Chiquita modificando la sua posa per assumere quella dell’autopalpazione. In una serie di creatività video e digital, le due icone si affiancano e uniscono le loro forze, chiamando tutte le donne alla prevenzione.

Per il quinto anno consecutivo in Italia, Chiquita rinnova il suo sostegno a Fondazione Airc, dando ulteriore forza al movimento di sensibilizzazione e promuovendo il ruolo chiave della ricerca, per supportare Airc nella sua sfida più grande: trovare cure sicure ed efficaci per le donne colpite dalle forme più aggressive di tumore. Un traguardo che, come ricorda la campagna Nastro Rosa Airc, è "a portata di mano", anche grazie al contributo di Chiquita, che sostiene l’impegno dei ricercatori.

"Siamo davvero orgogliosi di aver contribuito con la campagna ‘Small change, Big difference’ a creare un vero e proprio movimento di sensibilizzazione a favore di tutte le donne, affinché possano acquisire sempre maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione, troppo spesso trascurata all’interno delle nostre vite frenetiche -spiega Mariaelena Paragone, head of Global brand building strategy in Chiquita-. La partecipazione attiva alla causa è quello che ci sta più a cuore, e siamo sempre più motivati ad andare avanti in questa direzione, anche grazie alla collaborazione con Fondazione AircC, primi autorevoli partner della nostra campagna, e con cui condividiamo intenti e valori”.

Quest’anno l’impegno di Chiquita si rinnova: dopo aver finanziato nel 2023 una prima borsa di studio biennale, Chiquita riconferma la sua partecipazione all'iniziativa sostenendo una nuova borsa di studio biennale destinata a un giovane ricercatore o ricercatrice Airc, che verrà assegnata a gennaio 2025.

“Grazie alla ricerca, oggi l’88% circa delle donne con tumore al seno è viva dopo cinque anni dalla diagnosi -dichiara Chiara Occulti, chief marketing & fundraising officer di Fondazione Airc-. Ma il nostro obiettivo è curare tutte le donne, anche chi è colpita dalle forme più aggressive. Per affrontare l’ultimo miglio che ci separa dal traguardo è necessario sostenere la ricerca, per trovare nuove cure sempre più efficaci, ma anche sensibilizzare sull’importanza della prevenzione, perché aderire agli screening e fare gli esami raccomandati per la diagnosi precoce può davvero fare la differenza. Anche per questo l’impegno di Chiquita, un brand apprezzato e capace di parlare a milioni di persone in tutto il mondo, è così prezioso”,

La collaborazione con la Fondazione vede anche il lancio di sei nuove "ricette rosa", ideate insieme ai nutrizionisti Airc e valorizzate dal gusto unico delle banane Chiquita: Wrap alla banana con yogurt greco e miele; Polpette alla banana e avena; Burger vegetariano con banana e ceci; Croccante vegano alla banana Chiquita; Insalata di quinoa con banane Chiquita grigliate; banane Chiquita saltate con spinaci e ceci.

Ogni ricetta è conforme alle linee guida internazionali per una sana alimentazione, per educare i consumatori a seguire comportamenti e abitudini salutari, tra cui una dieta varia ed equilibrata. Per tutto il mese di ottobre, Miss Chiquita e il suo movimento di sensibilizzazione saranno protagonisti di una campagna Out of Home con maxi formati in location esclusive, come Corso Vittorio Emanuele II, Via del Babuino e Trastevere a Roma, e Piazza Gae Aulenti a Milano.

Per sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione e invitarli a prendere parte al movimento, Miss Chiquita colorerà di rosa anche diverse aree di Milano, con decorazioni urbane e totem digitali posizionati in punti strategici della città, comprese le stazioni della metropolitana e ferroviarie. A supporto del lancio, è prevista una campagna social sui canali ufficiali di Chiquita e un piano digital media su Meta e su alcune delle principali testate nazionali e lifestyle.

Oltre alla partnership con Fondazione Airc in Italia, Chiquita collabora con importanti organizzazioni dedite alla causa in tutto il mondo, tra cui Pink Ribbon in Germania e Olanda, American Cancer Society in Nord America, Alma Zois in Grecia, Bröstcancer förbundet in Svezia e Syöpäsäätiö Roosa Nauha in Finlandia.