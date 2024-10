Loacker festeggia i 100 anni

Il celebre brand altoatesino del wafer e del cioccolato è oggi presente in oltre 110 Paesi.

Cent’anni che raccontano la storia di un’azienda e di una famiglia, di un brand divenuto icona globale che, un secolo dopo l’idea di Alfons Loacker di aprire una piccola pasticceria nel cuore di Bolzano, vede la sua presenza commerciale in oltre 110 paesi e si afferma tra i maggiori produttori mondiali nel mercato dei wafer e nelle specialità al cioccolato con un fatturato globale di 435,45 milioni di euro.

A cent’anni da quell’idea vincente di nonno Alfons, in occasione della conferenza stampa tenutasi oggi a Milano, i nipoti Ulrich Zuenelli e Andreas Loacker - che insieme a Martin Loacker rappresentano la terza generazione della famiglia, oggi a capo dell’azienda – hanno tracciato il bilancio di questi primi cent’anni e presentato i principali progetti e attività che già a partire da questo autunno si susseguiranno per celebrare lo speciale anniversario.

“Il Centenario rappresenta per l’azienda e per la mia famiglia un traguardo importantissimo, frutto delle tante scelte coraggiose fatte nel tempo. A partire da quella di mio nonno Alfons Loacker, di acquistare nel 1925 la piccola pasticceria dove aveva lavorato da ragazzo, per arrivare a quella di mio zio Armin Loacker, che nel 1974 spostò la produzione in un luogo ideale, ad Auna di Sotto a 1000 metri di altitudine, dove l’aria è più pura e la vista del monte Sciliar, oggi ancora presente nel nostro logo, ispirava tutti noi. È soprattutto grazie alle loro intuizioni che oggi, quando si parla di Loacker, si parla di un brand globale presente in tutto il mondo con un fatturato in continua crescita trainato in maniera significativa dall’export internazionale”, dichiara Ulrich Zuenelli, presidente del Consiglio di Amministrazione, Loacker.

“Quella di Loacker rappresenta la storia di un’innovazione continua, di generazione in generazione, che anche io e i miei cugini sin dal nostro ingresso in azienda abbiamo voluto portare avanti attraverso la ricerca di ingredienti ideali per ottenere i prodotti migliori”, continua Andreas Loacker, vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione e Managing Director Innovation di Loacker. “La storia di Loacker è una storia di scelte coraggiose dal 1925. Il coraggio di non scendere a compromessi, di perseguire sempre il massimo della qualità. Questi valori famigliari, insieme all’attenzione al benessere della persona e al rispetto delle risorse, sono al centro della nostra cultura aziendale e continueranno a guidarci per i prossimi 100 anni”.

All’interno della piattaforma “La bontà è una scelta ribelle”, ritornello di questo centenario, saranno diversi i progetti e le iniziative pensate per festeggiare il compleanno a tre cifre. Si parte dalla nuova campagna di comunicazione già on air dal mese di settembre che mette l’accento sulle due anime del brand: la ribellione alle “scorciatoie produttive” - il saper fare dell’azienda, che da sempre produce i suoi prodotti nel modo migliore proprio come una volta, e il beneficio di queste scelte, aria pura, materie prime di qualità e filiera certificata che si trasformano, ormai da un secolo, in una bontà inconfondibile e 100% naturale.

Un nuovo pack celebrativo vivrà inoltre sulle confezioni dei prodotti iconici del marchio e sarà disponibile fino a fine 2025 con un look ribelle e accattivante. Il nuovo pack ospiterà anche la grafica del concorso che, darà l’opportunità a fortunati vincitori di aggiudicarsi un viaggio a scelta tra la short list delle destinazioni ribelli scelte da Loacker in collaborazione con Lonely Planet. Numerose anche le attività sui punti vendita che saranno vestiti con isole promozionali e materiali con la nuova grafica di comunicazione e tante sorprese nelle città a partire dall’autunno, con la partecipazione al Lucca Comics e alla Deejay Ten di Milano, e per il 2025.