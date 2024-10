Ipercoop di Biella cambia volto: più digitale e più sostenbilità

Con il taglio di una torta, offerta a soci e clienti sabato 5 ottobre, si è virtualmente conclusa la ristrutturazione dell’Ipercoop di Biella, situato presso il Centro Commerciale Gli Orsi, condotta negli ultimi sei mesi sempre a negozio aperto per minimizzare il disagio per soci e clienti.

L’intervento di restyling è durato circa sei mesi, coinvolgendo tutti i reparti, per adeguare il negozio al nuovo format d’ipermercato adottato da Nova Coop, rinnovando gli ambienti, gli arredi e l’identità visiva. Il risultato è un Ipercoop di Biella razionalizzato nelle superfici di vendita, nel quale è stato rivisitato il “Novapoint” - punto di accoglienza unificato per le informazioni e l’erogazione dei vari servizi proposti dalla cooperativa - con l’introduzione di tutti gli spazi definiti dal format, e completamente rifatto il Fiorfiore Cafè, ora più ampio e con spazio per una quarantina di nuove sedute aggiuntive e la possibilità di usufruire del servizio di caffetteria anche dall’interno dell’ipermercato.

L’Ipercoop di Biella è stato aperto nel 2008 e da allora ha subito interventi di restyling e ammodernamenti per efficientamento energetico. È sempre stato protagonista nell’innovazione anche con l’apertura, nel 2013, della stazione di carburanti Enercoop e, successivamente, offrendo il servizio della spesa on line su CoopShop.it con possibilità di consegna a domicilio o di ritiro al locker adiacente all’Enercoop. Attualmente costituisce il negozio di riferimento per oltre 28.600 soci della cooperativa, 2.500 circa dei quali sono anche titolari di un libretto di prestito sociale.

Nei 5.000 metri quadrati di superficie di vendita l’intervento ha permesso di migliorare complessivamente l’esposizione dei prodotti alimentari, ampliando i banchi a libero servizio, creando un’ampia isola centrale dei freschissimi e perfezionando la proposta dei prodotti a marchio Coop, per dare maggiore visibilità al recente ampliamento di gamma e offerta. La nuova collocazione valorizza la Piazza dei Freschi, con l’ortofrutta e i banchi di libero servizio che ospitano piatti freschi pronti, salumi e latticini. Attorno ad essi si affaccia la linea dei reparti serviti: la Forneria/Pasticceria, la Gastronomia, la Macelleria, la Pescheria e il Corner Sushi. Un ingresso aggiuntivo, ricavato in corrispondenza del Fiorfiore Cafè, permette di accedere al negozio direttamente nell’area ortofrutta, rendendo l’esperienza di acquisto più semplice e veloce per chi ha necessità di completare rapidamente la spesa alimentare.

Tra le principali novità del punto vendita rinnovato: un corner parafarmacia Coop Salute e Coop Ottica completamente nuovo e collocato alla destra dell’ingresso principale, poco dopo il Corner Oro; un corner a marchio “Expert In” che ha sostituito il precedente reparto multimedia e che si caratterizza per un’ampia esposizione al “libero tocco” per una parte dell’assortimento di telefonia e informatica e per un ampliamento dell’offerta assortimentale sugli elettrodomestici da incasso e i grandi elettrodomestici; l’adozione di impianti frigo alimentari di ultima generazione e altri apparati di efficientamento energetico per minimizzare i consumi energetici e rendere l’intero negozio sempre più efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale; l’introduzione del totem ZeroAttesa Gastronomia, che consente ai clienti di inviare un ordine digitale per gli acquisti al banco servito della Gastronomia e ritirarlo poco dopo senza fare coda; l’ampliamento del banco Forneria/Pasticceria, con estensione della proposta assortimentale relativa alla forneria; la diffusione del sistema di monitor digitali nell’intero punto vendita per illustrare informazioni commerciali e di servizio, riducendo fortemente il consumo di carta; il rifacimento completo della barriera casse, con l’aggiunta, in prossimità del Fiorfiore Cafè, di una postazione per il ritiro dei terminali “Salvatempo” dedicata a chi accede per fare la spesa da questo nuovo ingresso e di ulteriore cassa per il pagamento presso il servizio di bar e ristorazione. A completare le innovazioni si aggiungono il servizio di consultazione prezzi e la versione digitale del libro ingredienti.

"Oggi restituiamo un ipermercato dall’anima contemporanea, con un’offerta maggiormente focalizzata sui prodotti freschi e freschissimi, e ancora più attenzione sulla componente di servizio al consumatore e di proposta di servizi accessori a completamento della nostra offerta commerciale, favorendo un’esperienza d’acquisto più vicina alle esigenze quotidiane della nostra clientela", dichiara Fabio Lischetti, direttore vendite Nova Coop. "Nova Coop ha investito 4,9 milioni di euro in questo restyling per rinnovare il proprio legame con il territorio e consegnare un punto vendita al passo con le nuove tendenze del fare la spesa affermatesi anche nelle grandi superfici commerciali".