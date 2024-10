TuttoFood 2025: l'eccellenza del cibo incontra l'arte del beverage

TuttoFood 2025, l’appuntamento internazionale per il settore agroalimentare in programma dal 5 all’8 maggio 2025 presso Fiera Milano Rho e organizzato da Fiere di Parma, e in particolare dallo staff di Cibus, accoglierà tra i suoi padiglioni Mixology Experience, evento di riferimento nazionale per il mondo del beverage verticale dei cocktail bar e del bartending.

Questa nuova partnership con Mixology Experience, che vanta al suo attivo già tre edizioni con più di 450 aziende espositrici e circa 18.000 ingressi nella città di Milano, segna un passo decisivo verso un’esperienza integrata e innovativa, nonché completa, per l’offerta food&beverage della manifestazione, dove la contaminazione tra i due mondi darà vita a sinergie straordinarie.

Mixology Experience si inserirà all’interno di TuttoFood con l’obiettivo di valorizzare il legame indissolubile tra la cultura gastronomica e l’arte del bere miscelato di bevande, liquori e spirits, rispondendo così alle esigenze di un mercato sempre più attento alla qualità e alla creatività nel settore horeca.

"Siamo davvero felici di avere a bordo di TuttoFood e Cibus Luca Pirola e il suo team", dichiara Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma. "Abbiamo impiegato pochissimo a trovare un accordo alla luce delle indicazioni provenienti dal mercato, che chiedevano di sviluppare l’area Beverage e Mixology all’interno dei nostri eventi. La distribuzione nazionale ed estera, on e off trade, auspicava da tempo un evento unico e leader in Italia sul mondo Food&Beverage con un profilo chiaramente B2B e internazionale. Sullo sfondo c’è anche il recente accordo con Colonia, grazie al quale la piattaforma integrata di TuttoFood, Cibus e Anuga è diventata di gran lunga l’offerta fieristica agroalimentare leader nel mondo, consentendo agli espositori di selezionare ed ottimizzare i propri investimenti in fiere ed eventi".

All’interno di TuttoFood 2025, Mixology Experience avrà un’area dedicata che sarà il cuore pulsante del padiglione “Beverage”. I visitatori potranno così assistere a masterclass esclusive tenute da alcuni dei più importanti bartender del panorama nazionale e internazionale, esplorare nuove tecniche di miscelazione e degustare cocktail realizzati con ingredienti d’eccellenza sia innovativi che tradizionali. Questo spazio sarà anche un punto di incontro ideale per tutti gli operatori di settore della fiera interessati a esplorare le ultime tendenze e stringere nuove partnership commerciali in un ambiente fresco e dinamico.

Non mancheranno poi le attività esterne alla fiera, che prenderanno forma nel circuito della TuttoFood Week, proprio con la Mixology Week con degustazioni, serate ed attività che formeranno un fitto calendario di appuntamenti negli spazi milanesi come rooftoop, ristoranti, cocktail bar, hotel e tanto altro: un vero calendario di contaminazione tra il mondo del cibo e della mixology.

"L’ingresso di Mixology Experience all’interno di TuttoFood rappresenta una grande opportunità per esaltare la contemporaneità dell’offerta nell’hospitality, dove l’incontro tra food e beverage darà vita alla più grande piattaforma nazionale e internazionale di confronto e ispirazione per tutti i professionisti del settore. È il momento perfetto per mostrare come le nuove tendenze, il mondo dei liquori e degli spirits e il mondo della mixology siano un potente veicolo di innovazione e qualità all’interno dell’offerta completa delle attività di somministrazione", spiega Luca Pirola, ideatore di Mixology Experience, format nato dal gruppo Bartender.it (di cui è fondatore), leader del mercato negli eventi trade dal 2009.

"Dopo tre anni, l’edizione 2025 di Mixology Experience trova un posizionamento ideale che rafforzerà ulteriormente il proprio ruolo di evento di riferimento per il business-to-business (B2B), creando nuove opportunità per i professionisti, le aziende e le marche di tutta la filiera. Insieme ai nostri espositori desideravamo trovare un moltiplicatore di contatti e una piattaforma fieristica visitata da migliaia di visitatori e di buyer nazionali ed internazionali, e l’interesse collaborativo di Fiera di Parma attraverso una proposta federante a TuttoFood ci è sembrata l’occasione perfetta, ideale e complementare da cogliere. L’integrazione del beverage con l’universo food", conclude Priola, "permetterà appunto ai buyer, distributori, importatori, decision-maker, stakeholder ed addetti al settore di vivere un’esperienza a 360 gradi, scoprendo le ultime tendenze, trovando le soluzioni innovative sia in termini di prodotto che di servizio, e tessendo in un colpo solo rapporti esclusivi e professionali, in uno scenario internazionale di grande prestigio come quello del quartiere fieristico di Rho".