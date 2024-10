Salone Csr: Ivsi presenta il proprio campus digitale

L'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) torna per la settima edizione consecutiva al Salone della Csr e dell'Innovazione Sociale, quest’anno intitolata e dedicata al tema: "Sfidare le contraddizioni". Durante l’importante evento dedicato alla Responsabilità Sociale d’Impresa – che si terrà dal 9 all'11 ottobre 2024 presso l'Università Bocconi di Milano – la presidente dell’Istituto Marella Levoni parteciperà al panel intitolato "Sostenibilità, formazione, digitalizzazione", in programma l'11 ottobre 2024 dalle 10.00 alle 11.30.

In questa occasione Levoni presenterà l’innovativo progetto digital denominato “Campus: Formazione e Sostenibilità”, ovvero la prima piattaforma online dedicata interamente al settore della salumeria italiana sviluppata da Assica e Ivsi per supportare le aziende del settore nella loro formazione sui temi della sostenibilità. Il Campus offre infatti accesso a tutti i corsi creati per le aziende associate, corredati da presentazioni dei docenti e materiali utili per approfondire le tematiche trattate. Con l'obiettivo di fare cultura e diffondere consapevolezza verso una crescita costante del profilo di sostenibilità delle imprese del comparto, il Campus include attualmente 10 percorsi formativi suddivisi in oltre 30 moduli, con la partecipazione di quasi 30 docenti per un totale di oltre 40 ore di formazione.

Il panel al quale IVSI è stato chiamato a partecipare offrirà un dibattito focalizzato sull'importanza della trasformazione digitale – e di una adeguata strategia a supporto – come veicolo per nuove opportunità nella gestione sostenibile delle aziende. La discussione sarà coordinata da Stefano Saladino, Marketing & Innovation Advisor di Phid, e vedrà la partecipazione di esperti in materia, tra cui Enrico Chiari, Csr Manager Servizi Cgn, Maria Finadri, Fastweb Digital Academy, Fabio Fraticelli, Chief Operating Officer TechSoup Italia, Francesca Zarri, direttore sostenibilità e sviluppo cooperativo Cns.

“Ivsi è entusiasta di portare ancora una volta la propria esperienza in tale contesto e di contribuire a questo importante momento di dialogo attorno allo sviluppo sostenibile, terreno di grande impegno per l’Istituto e le imprese che rappresenta”, ha dichiarato Levoni alla vigilia dell’evento, sottolineando anche che “in particolare, sono orgogliosa di presentare il progetto del Campus: Formazione e Sostenibilità, poiché crediamo fermamente che la formazione sui temi cruciali connessi a sostenibilità sociale, economica ed ambientale sia fondamentale per costruire un futuro più sostenibile e saldamente responsabile per il nostro settore”.