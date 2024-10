Casa del Made in Italy: ministro Urso inaugura a Genova

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha inaugurato la Casa del Made in Italy a Genova, alla presenza del sindaco Marco Bucci e delle autorità locali. "Questa sarà la casa delle imprese, un punto di riferimento per le associazioni industriali e per i sindacati, ma anche per il coordinamento del tessuto produttivo con le istituzioni locali, come il Comune, la Regione e le Camere di Commercio", ha dichiarato Urso.

"Grazie a questi presidi si potrà costruire insieme un percorso più attinente e peculiare alle realtà del territorio, in una Genova che è tornata a essere un centro propulsivo delle attività produttive della Regione Liguria, grazie proprio all'azione del sindaco Bucci", ha concluso il ministro.

Nel concreto le Case del Made in Italy offrono informazioni e assistenza necessarie per favorire gli investimenti, per incentivare e sostenere le attività produttive, lo sviluppo e l’occupazione, consentendo al tessuto produttivo italiano di cogliere al meglio le sfide dell’internazionalizzazione e dell’innovazione digitale e green.

Il progetto delle "Case del Made in Italy" si inserisce nella recente riorganizzazione funzionale per migliorare l’efficienza dell’intero Dicastero e delle sue articolazioni territoriali, introducendo nuovi ambiti di attività anche per gli Ispettorati territoriali del Mimit, già operativi. L’iniziativa mira quindi a riqualificare e riorganizzare i presidi territoriali, nonché a modernizzare le competenze degli uffici e del personale preposto e non prevede l’apertura di nuove sedi.