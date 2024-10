Salumi italiani incantano Oltremanica

Bilancio positivo per l’appena conclusa campagna promozionale dedicata ai salumi italiani nel Regno Unito, realizzata da Ivsi e Assica in collaborazione e con il contributo dell’Agenzia Ice. Questo vero e proprio tour ha portato – grazie al puntuale coinvolgimento di ristoratori, importatori, rappresentanti istituzionali, studenti, giornalisti ed influencer – i sapori, la tradizione e l’eccellenza della salumeria italiana in quattro importanti città: Londra, Cardiff, Glasgow e Edimburgo. Qui i salumi sono stati raccontati, spiegati, valorizzati, promossi e gustati dagli invitati accorsi in centinaia agli eventi organizzati dall’ufficio Ice di Londra.

Le tappe del viaggio promozionale Il programma di iniziative, durato circa cinque mesi, ha avuto inizio il 30 aprile a Londra, dove i salumi italiani sono stati protagonisti della manifestazione Real Italian Wine and Food. In questo contesto, ristoratori, importatori e operatori hanno approfondito la conoscenza dei salumi italiani, mentre dieci aziende associate hanno avuto l'opportunità di instaurare nuovi contatti commerciali. La parte centrale della campagna si è concentrata sul mondo formativo.

Presso il rinomato catering College gallese Coleg y Cymoedd a Cardiff, il 17 giugno, oltre 100 fra studenti e professionisti del settore agroalimentare sono stati coinvolti in un cooking show che ha messo in risalto versatilità e gusto dei nostri salumi. La presenza di chef di fama ha arricchito l'evento, sottolineando l'importanza della formazione gastronomica e dell’utilizzo di materie prime di qualità.Il 17 settembre è stata la volta del City of Glasgow College che ha ospitato una giornata dedicata alla storia e all’impegno concreto del settore nello sviluppo sostenibile.

L'incontro ha visto la partecipazione di oltre 200 giovani chef, i quali hanno potuto apprezzare i salumi del Belpaese attraverso degustazioni guidate. A impreziosire l’evento, il cooking show di Gary Maclean, vincitore del noto programma televisivo “Masterchef The Professional” in Scozia. Finale brillante a Edimburgo, dove dal 27 al 30 settembre è andato in scena un lungo weekend promozionale finalizzato a celebrare le eccellenze della salumeria nei più importanti ristoranti italiani locali. Menu dedicati in limited editon e press dinner hanno infatti attratto l'attenzione dei media e degli influencer, contribuendo alla diffusione e valorizzazione dei prodotti protagonisti del progetto.

“Desidero ringraziare i partner del settore pubblico per la passione, l’impegno e la professionalità con cui hanno promosso i salumi italiani nel Regno Unito”, ha dichiarato Monica Malavasi, direttore di Ivsi. “Queste iniziative dimostrano come è possibile raggiungere obiettivi straordinari quando Istituzioni pubbliche e private collaborano efficacemente insieme. La sinergia tra Ivsi, Assica, l’Agenzia Ice e la rete consolare in Scozia ha infatti permesso di valorizzare il nostro Made in Italy rafforzandone la presenza in un mercato competitivo come quello britannico”.