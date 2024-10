Eurovo punta sul Food Service

Un video lancia la collaborazione col maestro pasticcere Gino Fabbri come Ambasciatore della Qualità e del Gusto per la promozione degli ovoprodotti Élite Eurovo Service, nel canale della ristorazione professionale.

La Giornata Mondiale dell'Uovo, che si celebra oggi, vede tra i suoi protagonisti una storica realtà bolognese, con oltre un settantennio di storia alle spalle. Intervistato da EFA News, il responsabile commerciale e marketing di Gruppo Eurovo Federico Lionello ha parlato dei piani di sviluppo nel canale della ristorazione professionale e della recente collaborazione avviata con il maestro pasticcere Gino Fabbri.

Lionello, oggi è un'occasione importante per fare il punto sui progetti di crescita della vostra divisione food service...

Una grande giornata per noi tra l'altro concomitante la Giornata Mondiale dell'Uovo, quindi quale momento migliore per lanciare un progetto di collaborazione così importante come quello intrapreso con Gino Fabbri, un grande maestro pasticcere (leggi notizia EFA News) che conosciamo da tanti anni, con cui collaboriamo da tanti anni e con cui nutriamo una grande stima reciproca. Abbiamo deciso di concretizzare questa collaborazione con qualcosa di più importante: abbiamo pensato che Élite, la nostra linea di eccellenza, aveva bisogno di un ambasciatore. Riflettendoci, abbiamo capito che non dovevamo andare troppo lontano, anzi, dovevamo rimanere a Bologna: ecco, allora, che la collaborazione con Gino poteva essere concretizzata un po' per "l'eccellenza con l'eccellenza", ovvero l'eccellenza della nostra linea unita all'eccellenza della maestria di Gino Fabbri, un po' per i valori che ci accomunano, quindi l'amore e la passione per il lavoro, la tradizione. La nostra azienda è nata dalla tradizione contadina, grazie ai miei nonni che sono partiti con un'innovazione, nonostante il nostro fosse un prodotto tradizionale. Anche Gino veniva dalla campagna, quindi ci siamo trovati con gli stessi valori, anche familiari. Un'altra cosa che ci accomuna in maniera importante è la passione per il lavoro, per la pasticceria e per l'uovo. Quindi oggi lanciamo questo progetto di collaborazione che parte con un video di presentazione della nostra filiera raccontata da Gino Fabbri e da Giulia, che continuerà nel tempo con pillole di ricette e altri eventi, altre presenze, presentazioni e altro.

E' prevista anche attività di tutoring e academy per i vostri clienti?

Sì, abbiamo uno staff tecnico interno, dove abbiamo appena finito di costruire un laboratorio tecnico e una sorta di Academy presso lo stabilimento di Occhiobello, dove ci sono 50 posti, per poi fare anche attività di tutoring. Abbiamo già delle riunioni fissate sia con i clienti ma anche con gli agenti anche dei nostri distributori, perché il primo venditore del nostro prodotto è l'agente del nostro distributore. Quindi se lui è formato a vendere il nostro prodotto, il lo venderà con facilità. Lo facciamo sia in presenza, sia in remoto. Abbiamo gli chef e i pastry chef che fanno dimostrazioni sia da noi in azienda, ma soprattutto dai clienti.

Quanto vale la divisione Food Service sul vostro fatturato?

Circa il 25%. È un fatturato in espansione, con un un team dedicato, quindi una rete vendita dedicata. Tutto all'interno dell'azienda è formato perché la parte food service sia business unit "indipendente": per "indipendente" intendo che ci sia il focus delle persone per quel settore che per noi è molto importante.

Sulla sostenibilità, voi siete all'avanguardia. Certo, per le aziende, è un periodo difficile ormai da un po' di anni, con imprevisti ripetuti sul fronte dell'allevamento.

Proprio perché si chiamano imprevisti, ci si può preparare benissimo. Facciamo di tutto per prepararci al meglio ma l'imprevisto ha sempre quell'alea di sorpresa che arriva nel momento peggiore, certamente quello che non ti aspetti. In ogni caso, abbiamo sempre affrontato qualunque crisi con forza, anche diversificando o comunque cercando di avere filiere separate. Èlite è una filiera italiana al 100%, però fatta da tanti allevamenti, quindi con una possibilità di fornitura da un numero di allevamenti elevato. Ci garantiamo l'approvvigionamento adeguato.

Guarda il video diffuso dal Gruppo Eurovo in occasione della Giornata Mondiale dell'Uovo: