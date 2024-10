Eurovo annuncia collaborazione con maestro pasticcere Gino Fabbri

Alla vigilia della Giornata Mondiale dell’Uovo, che si celebra domani 11 ottobre, Gruppo Eurovo, l’azienda specialista delle uova e degli ovoprodotti da oltre 70 anni, annuncia di aver scelto il maestro pasticcere Gino Fabbri come ambasciatore della Qualità e del Gusto per Élite Eurovo Service, il marchio premium dedicato ai professionisti della ristorazione, della pasticceria e della gelateria.

La collaborazione, presentata questa mattina a Bologna durante l’evento “Molto più di un uovo”, vedrà il maestro Fabbri protagonista di una serie di contenuti che saranno disponibili sui profili social del brand: un esclusivo video racconto in cui svelerà il dietro le quinte della produzione degli ovoprodotti Élite, aprendo le porte della filiera integrata verticalmente di Gruppo Eurovo e mostrando la qualità, l’attenzione e l’innovazione che l’azienda persegue in ogni fase della lavorazione delle uova, e cinque video ricette in cui, nelle vesti di ambasciatore della linea Élite, si metterà all’opera in alcune ricette simbolo della pasticceria italiana, come il bigné o lo zabaione.

Classe 1951, bolognese, vicepresidente ad honorem di Apei (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana), Gino Fabbri rappresenta una delle voci più autorevoli della nobile arte della pasticceria italiana, promotore di un rinnovamento che ha portato una delle eccellenze del nostro patrimonio gastronomico a guardare al futuro senza dimenticare l’importanza della tradizione. Una storia che inizia nell’intimità di casa, osservando la mamma e la nonna preparare ricette tradizionali come lo zabaione e la crema pasticcera, e che prosegue lungo un sentiero che sembra tracciato dal destino, fino a portarlo sulla vetta della pasticceria non solo in Italia, ma anche a livello internazionale.

Un percorso costruito sui valori della famiglia, della tradizione, del territorio e dell’innovazione, proprio come quello che ha portato Gruppo Eurovo a diventare, dal piccolo laboratorio artigianale nel Veneto del Secondo Dopoguerra dei fondatori Anita e Rainieri Lionello, una realtà di riferimento nel settore delle uova e degli ovoprodotti in Europa, dove gestisce direttamente mangimifici, allevamenti e stabilimenti produttivi, con una rete distributiva che raggiunge più di 40 paesi nel mondo.

Fin dalle origini, Gruppo Eurovo ha sempre saputo guardare al futuro, investendo sempre in innovazione per dimostrare le infinite potenzialità dell’uovo, un alimento tanto semplice quanto versatile. Punto di riferimento nel mondo del Food Service, Gruppo Eurovo offre un portfolio di referenze tecniche e performanti in costante evoluzione, grazie alle solide capacità produttive e commerciali e al lavoro di squadra del team Ricerca & Sviluppo e dei consulenti e pasticceri dell’azienda. Il tutto nel rispetto della sostenibilità, uno dei valori fondanti dell’azienda, pioniera in Europa nella realizzazione di allevamenti alternativi rispettosi del benessere animale e in iniziative di economia circolare e risparmio energetico, come evidenzia anche il terzo Bilancio di Sostenibilità relativo al 2023 in pubblicazione in questi giorni.

"La nostra è una azienda che nasce dalle tradizioni agricole di famiglia", ha spiegato Federico Lionello, responsabile commerciale e Marketing di Gruppo Eurovo: "sono le stesse origini di Gino Fabbri ed è stato naturale incontrarci".

“Gino Fabbri è un amico, un grande professionista con cui collaboriamo in piena armonia e che in ogni ricetta esprime valori per noi fondamentali. Era naturale portare questa collaborazione su un livello superiore, scegliendolo come Ambasciatore della Qualità e del Gusto della nostra linea Élite, e l’idea è stata quella di far vivere e raccontare direttamente dalla voce del Maestro l’esperienza della nostra filiera, che con i suoi prodotti rappresenta un alleato di eccellenza per i professionisti del Food Service”, ha concluso Lionello.

“Da tempo conosco la famiglia Lionello e uso con piena soddisfazione i prodotti della gamma, eppure non avrei mai immaginato che filiera complessa e all’avanguardia ci fosse dietro alla realizzazione di questi prodotti. È da qui che è nato ‘Molto più di un uovo!’”, ha commentato il maestro Fabbri.