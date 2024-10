Marca Poland: debutto a Poznań il 19 febbraio 2025

Si svolgerà a Poznań il 19-20 febbraio 2025 la prima edizione di Marca Poland, la fiera dedicata al mercato della private label dell’Est europeo. Co-organizzata da BolognaFiere e da Mtp Group, Marca Poland nasce già grande, poiché si basa su un format di successo come quello di Marca by BolognaFiere (il 15-16 gennaio 2025 a Bologna la sua 21° edizione), e punta a rivoluzionare il mercato della private label in Polonia, aprendo nuove opportunità alle aziende italiane desiderose di espandersi nell'Est europeo.

Nei due ampi padiglioni multifunzionali all’interno del Centro Congressi di Poznań, polo fieristico internazionale, è già prevista per questa prima edizione la presenza di oltre 200 espositori in arrivo da Polonia, Italia, Spagna, Germania e altri Paesi europei, e di 250 buyer in rappresentanza della Gdo europea (prevalentemente dell’est).

Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere, esprime la sua soddisfazione: “Marca Poland rappresenta un altro importante passo avanti nella strategia di internazionalizzazione di BolognaFiere. Come successo già con Cosmoprof nel settore della cosmetica, intendiamo esportare nel mondo la ventennale esperienza di Marca by BolognaFiere nel settore della private label, creando un network di eventi b2b. Così, dopo Marca China, l’accordo con Mtp Group Poznań rappresenta un altro importante tassello di sviluppo nel mercato dell’Est Europa”.

Il nuovo progetto fieristico è stato presentato sul palcoscenico internazionale di Polagra, una delle più significative manifestazioni in Europa dell’Est per l'industria alimentare e il comparto Horeca.Sia Lidl sia Zabka – catena di minimarket polacca con oltre 9.000 punti vendita – presenti alla conferenza stampa a Polagra, si sono mostrate particolarmente interessate al progetto Marca Poland. Come già avviene a Marca by BolognaFiere in Italia, Marca Poland intende mettere in contatto produttori food e non food con le principali catene di distribuzione europee: “Questo evento risponde a una chiara esigenza di mercato", dichiara Wojciech Kokotek, direttore di Marca Poland. "In Polonia, la quota di mercato raggiunta dalla marca privata all’interno della Gdo locale ha raggiunto il 27% e crescerà nei prossimi anni (Fonte NielsenIQ). Vogliamo creare un momento di contatto tra le insegne e le aziende che vogliono contribuire con i loro prodotti a questa crescita”.

“Marca Poland rappresenta un'opportunità unica per le aziende italiane che vogliono entrare nel mercato polacco e nei Paesi limitrofi: offrirà infatti un'importante piattaforma per il networking tra produttori e distributori, facilitando l'accesso a nuovi mercati e creando inedite opportunità di business,” commenta Domenico Lunghi, direttore Manifestazioni Dirette Food&Beverage di BolognaFiere, che aggiunge: “Le imprese che daranno vita a questo progetto avranno la possibilità di allargare il loro raggio d’azione entrando in mercati dove oggi poche imprese italiane sono presenti e dove è attesa una grande crescita nella domanda di prodotti di qualità”.

Grazie all’esperienza di Mtp Group nell’organizzazione di fiere di successo nel settore food & beverage e non solo, e alla ventennale competenza di BolognaFiere con Marca by BolognaFiere, la nuova joint venture rafforzerà l’attrattiva dei rispettivi mercati nel settore della private label. Il network internazionale di Marca by BolognaFiere promuoverà l’evento per completare la presenza espositiva da tutta Europa. Oltre alla sezione espositiva, nelle giornate di manifestazione saranno approfondite le tematiche del comparto della marca privata con convegni dedicati e testimonianze di player di riferimento. La nuova manifestazione fieristica si innesta nel già ampio e strutturato programma di internazionalizzazione di Marca che include – tra l’altro – la 4° edizione di Marca China, calendarizzata a settembre 2025 al Guangzhou Poly World Trade Expo.