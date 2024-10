Nestlé: ancora novità dalla linea ad alto contenuto proteico

Nestlé sta ampliando il suo portafoglio culinario con prodotti ad alto contenuto proteico in alcune aree geografiche chiave. Ciò include soluzioni sviluppate per soddisfare specifiche esigenze nutrizionali con nuovi marchi, nonché l'innovazione continua dei suoi marchi principali.

L'azienda ha recentemente introdotto alimenti ad alto contenuto proteico per supportare gli utenti Glp-1 e i consumatori concentrati sulla gestione del peso con il suo nuovo marchio Vital Pursuit. Un esempio è il Vermont White Cheddar Mac & Broccoli Bowl, un piatto di pasta ad alto contenuto proteico che incorpora proteine di piselli nella pasta senza compromettere il gusto e la consistenza.

In totale, la gamma Vital Pursuit comprende 14 deliziosi pasti surgelati disponibili in diversi formati come panini, pizze e ciotole. Realizzati da un gruppo eterogeneo di esperti tra cui chef, nutrizionisti ed esperti del centro di ricerca e sviluppo alimentare Nestlé di Solon (Ohio), questi pasti attentamente porzionati sono ad alto contenuto proteico e realizzati con ingredienti ricchi di nutrienti come verdure e cereali integrali. Tutti i prodotti sono ora disponibili presso grandi rivenditori in tutto il paese negli Stati Uniti.

In India, Nestlé ha lanciato i Maggi Nutri-licious Chatpata Besan Noodles, ricchi di proteine e fibre. L'offerta innovativa incorpora per la prima volta la farina di ceci di provenienza locale, comunemente nota come "Besan", come ingrediente base nei noodles.

Gli scienziati alimentari del centro di ricerca e sviluppo di Nestlé in India hanno sfruttato la loro competenza culinaria e di tostatura delle spezie locali, nonché un metodo proprietario per eliminare l'amarezza e l'astringenza dei ceci, garantendo al contempo una consistenza, un sapore e un aroma eccellenti. Il risultato è un delizioso e nutriente piatto di noodle Besan che i consumatori in India possono gustare da uno dei loro marchi preferiti.

"Sebbene il gusto sia al centro dei nostri prodotti, siamo costantemente impegnati a innovare per soddisfare le esigenze e le preferenze alimentari in continua evoluzione dei consumatori", afferma Nikhil Chand, responsabile della Food Strategic Business Unit presso Nestlé. "Ciò avviene in diverse aree geografiche come India e Stati Uniti, nonché in marchi miliardari come Maggi e innovazioni più recenti come Vital Pursuit".

Da parte sua, Swen Rabe, responsabile del Product Technology Center for Food di Nestlé a Singen, Germania, dichiara: "Un apporto proteico adeguato fa parte di una dieta equilibrata e le persone spesso hanno esigenze proteiche diverse a seconda di fattori come la fase della vita e le preferenze alimentari. Stiamo sviluppando attivamente prodotti che incorporano più proteine, sia per nutrizione e salute specializzate, nutrizione accessibile o per portare nuovi gusti e sapori ai nostri marchi principali".

Inoltre, Nestlé sta esplorando opzioni alimentari accessibili che aiutino a colmare il divario proteico che esiste per molte persone in tutto il mondo. In Cile, Nestlé ha recentemente lanciato Maggi Rindecarne (leggi notizia EFA News), un'alternativa alla carne gustosa e vegetale che consente ai consumatori di raddoppiare il numero di porzioni di proteine a un prezzo accessibile. Per l'Africa centrale e occidentale, l'azienda ha sviluppato Maggi Soya Chunks, un gustoso piatto a base di soia che fornisce proteine di alta qualità per i pasti quotidiani, a un costo inferiore rispetto alle proteine animali.

Guarda il video: