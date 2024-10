Despar Nord: sostegno vincente ai produttori del territorio

Despar Nord festeggia con soddisfazione gli “Oscar Green” di Coldiretti ricevuti da due innovative aziende agricole venete, la rodigina Corte Burchio e la trevigiana Moretto Farm, che sono partner del marchio dell’Abete all’interno dell’offerta a scaffale dei prodotti di eccellenza enogastronomica regionale.

Le due aziende fanno infatti parte della vetrina delle migliori proposte di prodotti agricoli che Despar Nord ha selezionato nel tempo all’interno del proprio progetto “Sapori del territorio”, che ormai da oltre un decennio promuove e valorizza i prodotti d’eccellenza delle regioni in cui opera il marchio dell’Abete e che nell’ultimo anno ha sviluppato una vera e propria rete di microlocalismi imprenditoriali: realtà produttive di dimensioni molto contenute, che normalmente troverebbero sbocco commerciale solo nella rivendita al dettaglio.

Queste due imprese, guidate rispettivamente da Ilaria Turri (Corte Burchio) e Johnny Moretto (Moretto Farm), hanno ricevuto il prestigioso premio dedicato all'innovazione in agricoltura promosso da Coldiretti in quanto capaci di sommare innovazione, sperimentazione e produzione secondo i dettami dell’agricoltura biologica e promuovendo la piena sostenibilità ambientale, mantenendo un totale rispetto nei confronti della biodiversità e della salute ambientale, che si riflette poi sul rispetto dedicato al consumatore finale.Moretto Farm, inoltre, si è aggiudicata il premio assoluto dell’Oscar Green regionale e rappresenterà quindi il Veneto nella finale nazionale a Roma.

Corte Burchio si dedica alla produzione di miele millefiori e diverse tipologie di prodotto a base di miele, oltre che alla produzione di camomilla ed erbe officinali coltivate direttamente in azienda, contribuendo al benessere delle api assecondando pienamente le regole e il rispetto per la biodiversità; mentre Moretto Farm utilizza la sua serra per la produzione di verdure, frutta ed erbe aromatiche attraverso un impianto di acquaponica (unico in Veneto e primo in Italia), che riesce a fondere utilizzo e risparmio dell’acqua a produzione senza diserbanti, elementi chimici, nichel free e carbon neutral.

"L'Oscar Green rappresenta un'importante opportunità per mettere in luce l'innovazione nel settore agricolo, promuovendo la produzione di prodotti locali in modo sostenibile e competitivo", ha dichiarato Johnny Moretto della società agricola Moretto Farm. "La nostra azienda ha abbracciato questa sfida attraverso l'uso dell'acquaponica per la coltivazione di ortaggi. Questo metodo all'avanguardia consente di risparmiare fino al 90% di acqua e garantisce l'assenza di pesticidi, offrendo così prodotti freschi e sani. Grazie alla nostra sinergia con Despar, i nostri ortaggi vengono valorizzati e distribuiti nei punti vendita veneti di Sarmeola (PD), Casier (TV) e Caerano di San Marco (TV), contribuendo a promuovere un modello di agricoltura responsabile e sostenibile. Siamo fermamente convinti che, insieme a Despar, possiamo non solo sostenere l'eccellenza locale, ma anche guidare un'innovazione responsabile, impegnata a proteggere l'ambiente e a garantire un futuro migliore per le generazioni a venire".

“Ho ricevuto questo riconoscimento con grandissimo piacere e orgoglio, e rappresenta per me un grande traguardo professionale", ha commentato Ilaria Turri dell’azienda agrituristica Corte Burchio. "La nostra è una piccola azienda, nata da pochi anni, e vedere riconosciuto il mio impegno nel gestirla, mi rende ancora più grata nei confronti di chi ha saputo cogliere e valorizzare il lavoro delle tantissime piccole aziende come la mia. La valorizzazione delle piccole realtà è alla base anche della nuova collaborazione che ho intrapreso con Despar attraverso il progetto “Sapori del Territorio”, che ha saputo riconoscere che la filiera cortissima con i piccoli produttori locali può essere una scelta vincente in termini di qualità del prodotto e prezzo equo sia per il produttore che per il cliente. Grazie alla partnership con Despar è possibile ora trovare il nostro Miele Millefiori anche nei punti vendita Interspar di Adria (RO), Interspar Porta Po (RO), Eurospar Adria (RO), Interspar Porta Adige (RO) e presso il Despar di Anguillara (PD)”.

“Festeggiamo un riconoscimento a due nostri partner che è un traguardo anche per la nostra azienda", è il commento di Federica Trevisan, responsabile Acquisti prodotti locali e microlocali Veneto di Despar Nord, "in quanto ci incentiva a sviluppare ulteriormente il pieno sostegno ai produttori locali, fornendo alle loro produzioni sempre maggiore visibilità, incoraggiando la ricerca della migliore sostenibilità ambientale all’interno dei processi produttivi e lungo tutta la filiera. Sono quasi 2.500 le referenze a scaffale provenienti da oltre 300 produttori locali per le quali Despar Nord vuole diventare sempre più vetrina d’eccellenza, proseguendo quindi nella ricerca, selezione e promozione di questi progetti imprenditoriali che sono in grado sempre più di animare e qualificare l’agricoltura in Italia”.