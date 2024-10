Gdo: Selex ha compiuto 60 anni

Selex Gruppo Commerciale celebra 60 anni di attività nel settore della grande distribuzione organizzata. Un traguardo storico per il gruppo, nato nel 1964 come Unione Volontaria A&O, ed evolutosi nel tempo fino a diventare un modello di coesione e collaborazione tra Imprese tra i più longevi nel proprio settore. In occasione del 60° anniversario, il Gruppo ha organizzato un grande evento presso il Superstudio di Via Tortona a Milano, una Festa aperta a più di 700 invitati rappresentanti il mondo economico, accademico e l’intero universo Selex al completo. "Protagonisti di grandi imprese" il titolo dell’appuntamento.

Il programma dell'evento, presentato e moderato dal direttore di Cnbc Andrea Cabrini, ha percorso la storia del gruppo in tre momenti chiave: Ieri, Oggi e Domani. Un tributo speciale è stato riservato a Riccardo Francioni, direttore generale di Selex per oltre tre decenni, figura chiave nella nascita e nello sviluppo del Gruppo Commerciale Selex e artefice della creazione della Centrale Esd Italia.

Il gruppo ha chiuso il 2023 con un fatturato di 20,2 miliardi di euro, segnando una crescita dell'11% rispetto all'anno precedente, e conta su una rete di oltre 3.328 punti vendita distribuiti in tutta Italia, con una quota di mercato del 15,4% (leggi notizia EFA News). Per il 2024, Selex proietta una cifra d’affari pari a 21,1 miliardi di euro, mentre per il 2025 l’obiettivo è di raggiungere un fatturato di 22 miliardi di euro con una previsione di investimenti pari a circa 490 milioni di euro per 67 nuove aperture e 109 ristrutturazioni di punti vendita. Il gruppo è socio di maggioranza della Centrale Esd, leader in Italia con la quota del 23,4% , a sua volta membro della Centrale Europea Emd.

“Festeggiare 60 anni di storia significa celebrare il valore delle imprese e degli imprenditori che costituiscono il cuore del nostro gruppo. Selex è cresciuta grazie alla capacità di queste aziende di innovare e competere in un settore estremamente complesso come la grande distribuzione. Il nostro obiettivo è continuare a investire, per affrontare le sfide del mercato con maggiore efficienza e competitività. "Nell’ultimo biennio, nonostante il quadro economico generale non favorevole, ci siamo impegnati con successo nel difendere il potere d’acquisto delle famiglie italiane", ha commentato Maniele Tasca, direttore generale del Gruppo Selex. "Oggi crediamo siano due le sfide più importanti che ci attendono nei prossimi anni: da un lato incrementare il livello di fedeltà dei nostri clienti in un contesto sempre più competitivo dovuto al calo demografico e al moltiplicarsi dei canali di vendita e dei modelli d’acquisto, dall’altro rafforzare le nostre Imprese aiutando la loro crescita sul fronte delle competenze, dell’innovazione e dell’efficienza, sfruttando economie di scala, sinergie di gruppo e favorendo progetti di collaborazione tra soci”.

Da parte sua, Alessandro Revello, presidente del gruppo, ha dichiarato: “Quel che hanno ideato e creato gli Imprenditori di 60 anni fa determina i valori che ci contraddistinguono e che ci rappresenteranno nei prossimi anni; ciò è dimostrato dalle nuove generazioni che grazie ad un metodo di lavoro coinvolgente acquisiscono la visione particolare e distintiva dell’imprenditore Selex. Sono convinto che il futuro possa essere di grande successo se continueremo a diffondere questa importante cultura comune, il segreto che mantiene le nostre imprese giovani dal giorno della nostra nascita”.