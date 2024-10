Eridania festeggia 125 anni con un francobollo speciale

Eridania, brand iconico della "dolcezza" in Italia, festeggia i suoi primi 125 anni con un francobollo speciale che racconta e interpreta la 'dolce storia' che unisce l’azienda a intere generazioni di italiani, la sua capacità di guardare al futuro e la vocazione a rispondere con l’innovazione alle necessità dei consumatori di ogni epoca. Da semplice distributore di zucchero a pioniere della dolcificazione, il suo cammino è stato segnato dalla spinta all’innovazione pur mantenendo un forte legame con le proprie radici. A coronamento di questo percorso, è stato emesso il francobollo dal ministero delle Imprese e del made in Italy: appartiene alla serie tematica “le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, nata per promuovere la capacità professionale e imprenditoriale e riservata ad aziende che hanno fatto la differenza per il nostro Paese. Il francobollo è relativo al valore della tariffa B, pari attualmente a 1,25 Euro, e la tiratura è di 250.020 esemplari.

Il Francobollo Eridania, il cui bozzetto è a cura di Claudia Giusto, raffigura un armonico contesto familiare in cui mamma e figlia preparano insieme una torta utilizzando lo zucchero Eridania, rappresentato dal caratteristico e iconico pacco rosso in cui si staglia, in bianco, un grifone che regge la lettera “E”, uno dei simboli storici più emblematici dell’azienda e riproposto lungo il 2024 in una speciale limited edition di Classico. La composizione è delimitata, in basso, dalla scritta “Eridania” che campeggiava nelle confezioni di zucchero degli anni ’60, in alto, dal claim “125 anni di dolcezza”, tratto dal logo del 125° anniversario.

L’annullo filatelico è stato consegnato ad Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini a Roma, sede del Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del sottosegretario di Stato con delega alla Filatelia Fausta Bergamotto. “Il francobollo che oggi viene emesso celebra la lunga storia e i successi di un’icona come il marchio Eridania, che da 125 anni rappresenta un punto di riferimento per la dolcezza in Italia -sottolinea Bruschetta-. Un traguardo importante, frutto dell'impegno costante di chi ha contribuito al successo dell'azienda e alla soddisfazione dei nostri consumatori: questo francobollo rende omaggio soprattutto al loro lavoro".

"Il nostro compito, ora -prosegue ancora Bruschetta-, è quello di continuare a portare avanti questa storia d’eccellenza, continuando ad evolverci e puntando all’innovazione, ma restando fedeli alla tradizione. La sfida è certamente guardare ai nuovi consumatori, intercettare i loro bisogni e dare loro prodotti di qualità che siano in linea con le nuove tendenze di mercato. Tutto questo continuando ad investire in sostenibilità, la bussola che, ormai dal 2013, guida lo sviluppo e la crescita di Eridania”.

Storia di Eridania

Tutto inizia a Genova nel 1899, quando 12 soci unirono le proprie forze per dar vita alla ‘Società Anonima Eridania Fabbrica di Zucchero’ con l’obiettivo di produrre e commercializzare zucchero in tutta la penisola e addolcire la vita degli italiani. Dopo 125 anni, Eridania è leader del settore in Italia, con una quota del 30% a valore nel totale mercato della dolcificazione e del 34% a volume considerando il solo segmento zucchero. La brand awareness totale è del 91%: il marchio è top of mind in tutti i segmenti, dallo zucchero bianco allo zucchero di canna, fino alle specialità premium attraverso un portafoglio ampio e in costante evoluzione con i brand Classico, Zefiro, Tropical, Bio e Selezioni dal mondo, e i dolcificanti Truvia e Zero.

Partendo dallo zucchero semolato bianco, infatti, Eridania è stata capace di rispondere alle esigenze del mercato e dei consumatori, sempre più attenti a salute e benessere, anticipando le tendenze di consumo e diversificando per prima il proprio assortimento, arricchendolo nel tempo con le specialità di canna, gli zuccheri extrafini, i prodotti biologici e integrali, gli sciroppi, fino alle innovazioni come gli zuccheri “rich-in” e i dolcificanti intensivi a zero calorie: un'offerta ampia e diversificata, che si caratterizza per la premiumness dei prodotti e per l’ampiezza e profondità di una gamma che copre tutti i segmenti. Tanto da rendere obsoleta la definizione di “mercato dello zucchero”, in favore di un concetto più ampio di “dolcificazione”.

I numeri dell'azienda

L'azienda ha ora a Bologna il suo headquarter, mentre a Russi, nel ravennate, ha sede lo stabilimento per il confezionamento dello zucchero. Forte di un fatturato 2023 di 354 milioni di Euro, comprensivi della commercializzazione dei prodotti della raffineria di Brindisi SRB, 200 dipendenti tra le sedi di Bologna, Russi e il sito pugliese, una dinamica struttura marketing, commerciale e supply chain, Eridania può vantare il Centro di Confezionamento di Zucchero per il retail tra i più grandi d’Europa, con 9 linee di produzione, che lavorano 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana confezionando 130 milioni di chilogrammi nei 12 mesi. La logistica sviluppa numeri non meno importanti: ogni anno 5.000 container ricevuti, 5.000 camion caricati, oltre a 30 treni diretti al sud per servire ogni giorno 900 clienti in tutta Italia.