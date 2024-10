Sanbittèr e modi di vivere l'aperitivo in Italia

Il brand ha indagato le tendenze nazionali e internazionali e studiato le ricerche più recenti su come viene vissuto questo momento nel nostro Paese.

Le vacanze sono ormai un ricordo lontano, anzi lontanissimo, e il grigiore delle grandi città, unito ad agende fitte e ritmi frenetici, è tornato a far parte della routine giornaliera. Il passaggio brusco dal relax alla frenesia quotidiana può rendere il ritorno alla normalità un vero e proprio ostacolo, richiedendo nuovi approcci per ritrovare equilibrio e positività e ripartire con energia.

Uno tra i rimedi più comuni e popolari per combattere quel senso di tristezza e stress tipico di questo periodo, e ritrovare la serenità, è l’aperitivo, un classico della tradizione italiana che unisce tutti, dagli amici ai colleghi fino ai famigliari. E Sanbittèr, emblema dell’aperitivo analcolico italiano e reduce da un tour itinerante di eventi sulla riviera Adriatica, ha indagato le tendenze nazionali e internazionali e studiato le recenti ricerche su come viene vissuto questo momento in Italia, delineando sei diverse “tribù dell’aperitivo”. Tra i primi frequentatori dell’aperitivo rientrano i Tradizionalisti, legati alle proprie radici territoriali che prediligono sapori autentici, locali e di qualità.

Rappresentati dal 55% degli italiani, i tradizionalisti non si lasciano tentare dalle mode gastronomiche moderne e spesso scelgono di frequentare il medesimo bar, diventato una sorta di seconda casa, e di ordinare “il solito” al barista, che nel tempo si è trasformato in un confidente e amico. Di diverso pensiero sono invece gli Esploratori, sempre alla ricerca di nuove esperienze, dagli appetizer ai drink fino al locale scelto. Inoltre, come conferma l’ultimo rapporto Coop 2024, i “food explorers” sembrano aumentare di giorno in giorno; oggi, infatti, il 63% degli italiani si identifica in questo stile alimentare fatto di ricerca e nuove identità. Ecco perché Sanbittèr, quest’anno, ha esplorato i territori della Sicilia e della Liguria dando vita ad una combinazione di ingredienti locali unici: Sanbittèr Ispirazione Siciliana, con arance e fichi d’india e Sanbittèr Ispirazione Ligure a base di chinotti e basilico.

Ma per gli italiani l’aperitivo non è solo cocktail e appetizer, si tratta anche e soprattutto di interazioni sociali. Terza tra le tribù dell’aperitivo sono infatti i Socializzatori, che non prestano molta attenzione al luogo o alle proposte culinarie, quanto piuttosto alla compagnia. Sono spinti dal desiderio di stare insieme e trascorrere momenti di convivialità, prediligendo locali vivaci dove poter socializzare e scambiare chiacchiere con i propri amici o nuove conoscenze. Ma i socializzatori, in quanto tali, non condividono il momento dell'aperitivo solo con amici e conoscenti, spesso amano trascorrere questi momenti sociali anche con sconosciuti; è quanto emerge dall'ultima tendenza del social eating, un trend emergente che ha rivoluzionato il modo in cui vengono condivisi i momenti culinari, ampliando il concetto di convivialità.

Quarta categoria tra le tribù sono i Casalinghi che prediligono le mura di casa per il momento dell’aperitivo, trasformandosi in bartender improvvisati. Amano sperimentare con le proprie mani nuovi ingredienti in cucina e sui cocktail puntano a proposte semplici ma efficaci. Le case degli appassionati, infatti, si stanno popolando di accessori di ogni sorta e genere per fare moscow mule, negroni, spritz e mojito. Insomma, quella del drink «fai da te» è una tendenza.

La categoria che più insegue i nuovi trend sono i Trendsetter che, sempre al passo con le ultime tendenze, scelgono nuovi locali e proposte enogastronomiche alla moda, anticipando ciò che diventerà mainstream. Tra i trend che caratterizzano il panorama attuale spiccano i drink “iceTok”, caratterizzati da grandi forme di ghiaccio, che non solo migliorano la presentazione, ma anche l’esperienza del cocktail, mantenendo le bevande fresche più a lungo. Ma non solo, nell’ambito food sono anche le influenze della cucina etnica con proposte fusion a conquistare sempre più spazio negli aperitivi contemporanei.

Ultima tra le tribù dell’aperitivo sono gli Equilibrati, che anche durante il momento dell’happy hour prestano attenzione al proprio benessere, optando per appetizer locali di qualità e cocktail a basso contenuto alcolico o analcolici. In linea con questa categoria anche le ultime tendenze internazionali dell’aperi-light, che coniuga il relax dell’aperitivo con la leggerezza e il gusto delle verdure e ortaggi, e il Sober Curiosity Movement un trend nato oltreoceano e che punta alla sobrietà come stile di vita.

L’aperitivo in Italia è un rituale che unisce tutti, dagli Abitudinari agli Esploratori, dai Socializzatori ai Casalinghi, fino ai Trendsetter e agli Equilibrati. Queste diverse tribù, pur con gusti e approcci differenti, trovano un terreno comune in un momento che è ormai sinonimo del bien vivre italiano. L’aperitivo, infatti, non è più solo un insieme di prodotti da consumare prima del pasto, ma un vero e proprio “mondo” creato dalla tradizione e da elementi nuovi come la socializzazione, la condivisione, l’atmosfera giusta e le proposte ricercate di food, che lo rendono segno distintivo dei bar e dei locali in Italia.