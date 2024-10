Nutella e Kinder: tutte le novità per Natale 2024

Anche per questo Natale, Nutella propone le sue iconiche referenze, perfette per rendere ancora più dolce l’atmosfera natalizia. Il vasetto di Nutella da 950 gr si veste delle ormai immancabili grafiche natalizie dalla trama tricot, rinnovate e impreziosite da dolci messaggi racchiusi all’interno di un cuore bianco.

“Sei speciale”, “Sempre insieme” e “Con amore” sono solo alcune delle frasi che potranno essere dedicate alle persone che si amano. Anche il vasetto di Nutella da 750gr si rinnova in una speciale versione natalizia che, oltre a presentare quattro diverse grafiche rivisitate, propone sul retro un QR Code tramite il quale sarà possibile accedere alla sezione dedicata alle ricette natalizie sul sito www.nutella.it per divertirsi a replicarle.

Tornano anche i mini vasetti di Nutella da 30gr: la stessa golosa versione di Nutella in un piccolo formato caratterizzato Natale. Dolce e versatile, questa referenza si presta perfettamente a svariati utilizzi: sfizioso segnaposto a tavola, originale addobbo per l’albero o pensierino per accompagnare i regali di Natale.

Perfetti per i momenti di condivisione, durante le feste non possono mancare i Nutella biscuits. Oltre alla classica confezione a tema natalizio, quest’anno si aggiunge l’irresistibile biscottiera in vetro a forma di vasetto di Nutella, perfetta per conservare i propri biscotti o come regalo per amici e parenti.

Anche i Nutella B-ready per l’occasione “cambiano look”, con una grafica ispirata al Natale, presente sia sulla confezione esterna, che sui singoli incarti, sui quali sono stati inseriti dolci messaggi che renderanno ancora più uniche queste feste, tra cui: “Beloved”, “Be-you” e “Be-joyful”.

Anche questo Natale, sarà possibile vincere una fantastica coppia di maglioni natalizi e festeggiare con un look da veri Nutella lovers. Basterà accedere all’area dedicata al concorso sul sito www.nutella.it dalle ore 12:00 del 27 novembre alle ore 12:00 del 11 dicembre 2024, registrarsi e rispondere ad alcune semplici domande. Il regolamento completo è consultabile sul sito www.nutella.it.

Sempre in vista delle feste natalizie, Ferrero ripropone il Calendario Kinder, di cui quest’anno si possono trovare tre nuovissime versioni. Calendario Kinder a comparsa, rende ancora più interattiva l’apertura di ciascuna casella che si alza e si trasforma in pop-up per realizzare giorno dopo giorno un dolce "villaggio di Natale". Un'esperienza sensoriale unica, perfetta per riscaldare le fredde giornate invernali e per augurare buone feste.

Calendario Kinder Mini Friends racchiude in 24 caselle un assortimento di Kinder Mini Friends con due esclusività di gusto: Kinder Mini Friends biscotto croccante, dal guscio di finissimo cioccolato al latte con un ripieno di crema al latte e croccanti pezzi di granella al cacao, e Kinder Mini Friends Caramel, variante arricchita da irresistibili pezzi di granella al caramello.

Il Calendario Kinder Sorpresa & Friends si caratterizza per la particolare forma, oltre che per la proposta di bontà Kinder assortite, tra cui 8 Kinder Sorpresa. Questo calendario è un must assoluto per gli amanti del delizioso cioccolato con crema al latte.

Per accompagnare al meglio i pomeriggi passati in famiglia e divertirsi insieme ad amici e parenti arriva sugli scaffali la nuovissima Tombola Kinder. Perfetta come idea regalo per stupire grandi e piccini, e per vivere il periodo natalizio con la dolcezza di Kinder e un gioco della classica tradizione italiana.