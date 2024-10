Gruppo 3A – Despar Nordovest: 50 anni di crescita e innovazione

Il Gruppo 3A – Despar Nordovest di Asti, che gestisce in esclusiva il marchio Despar per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha recentemente festeggiato il suo 50° anniversario di attività nella splendida cornice della Baia del Gusmay, nel Parco Nazionale del Gargano in Puglia, insieme a soci, fondatori, collaboratori e il board che si sono riuniti, per celebrare insieme i risultati raggiunti e tracciare una visione comune per il futuro del Gruppo. Un importante traguardo e mezzo secolo di impegno, crescita e innovazione attraverso un percorso straordinario, che ha visto crescere la realtà imprenditoriale da piccola iniziativa locale a protagonista del panorama nazionale della Grande Distribuzione Organizzata. Dal 1974, infatti, il Gruppo 3A rappresenta un partner sicuro e affidabile per i propri 110 soci che sono l’anima e i protagonisti principali dei successi del marchio e che insieme hanno collaborato e collaborano, attraverso un continuo lavoro di squadra, ai successi e ai traguardi che hanno determinato il progresso del Gruppo.

Infatti, dalla prima sede situata in un magazzino di circa 30 mq, si è giunti nel 20127 all’attuale piattaforma di 30.000 mq del centro distribuzione di Asti, favorendo, mediante l’adozione di un ambizioso programma di investimenti, una costante crescita aziendale ma anche lo sviluppo del territorio e la promozione delle comunità dove il Gruppo opera. Il 2020 ha segnato un cambio epocale nella storia del Gruppo 3A che è entrato a far parte del Consorzio Despar Italia, una collaborazione che lo ha così proiettato su un palcoscenico ancora più ampio, portando questa realtà a competere a livello nazionale. Despar si colloca infatti al 3° posto tra i Paesi Spar nel mondo, subito dopo Austria e Sud Africa e al 5° nella Gdo italiana. La valorizzazione dei propri collaboratori, arrivati oggi a oltre 800, si è dimostrata essere da sempre un pilastro fondamentale dell’azienda e un valore imprescindibile, che ha accompagnato e accompagna tutt’ora ogni fase di crescita del Gruppo. Lo sviluppo aziendale di Despar Nord Ovest, infatti, è sempre andato di pari passo con il benessere dei propri dipendenti, promuovendo il lavoro di squadra, la condivisione e il sostegno reciproco. Questa filosofia è il cuore pulsante dell’identità del Gruppo e si riflette in ogni attività, dalla gestione dei punti vendita alla cura del cliente, in un impegno quotidiano che ambisce all’eccellenza.

Questa combinazione vincente ha così permesso a Despar Nord Ovest di consolidare la propria posizione e di pianificare ambiziosi progetti di crescita e ulteriore sviluppo dell’insegna.Il Gruppo, che fattura al pubblico con quattro format di insegne oltre 184 milioni di euro (dato 2023), ha espanso di anno in anno la propria rete vendita, aprendo l’anno scorso 17 nuovi punti vendita e portando così il totale degli esercizi commerciali al traguardo dei 160 (di cui 148 affiliati e 12 diretti), che hanno complessivamente una superficie vendita di oltre 46.500 metri quadri.

“La rinnovata fiducia che imprenditori e clienti confermano giorno dopo giorno verso il Gruppo 3 A- Despar Nordovest", è il commento congiunto dei tre rappresentanti alla guida del board aziendale, Gianluca Bortolozzo, Francesca Bresciani e Maurizio Bolle, "testimoniano come il Gruppo sia la perfetta sintesi di sicurezza e identità riconoscibile attraverso un player nazionale, quale Despar, ma anche una realtà profondamente radicata e in sintonia con il territorio in cui opera e le comunità di cui conosce esigenze e necessità. Il nostro Gruppo è storia, ma anche presente e soprattutto futuro! Ed è per questo che nel prossimo biennio abbiamo ancora molti progetti e programmi per consolidare e avvicinare la clientela offrendo qualità, freschezza e convenienza e impegnandoci a essere sempre più garanzia di servizio e prossimità”.