Sial 2024: carni e latticini UK valgono 4,2 mld euro

Si è riunito in questi giorni al Sial di Parigi, il più grande numero di esportatori di carne rossa del Regno Unito, portavoce della carne bovina, ovina e suina d’oltremanica di qualità. Tredici sono infatti state le aziende esportatrici di carne rossa che si sono unite allo stand di Ahdb, l’ente per la promozione delle carni rosse inglesi, in occasione della più importante fiera di settore che quest'anno celebra il suo 60° anniversario.

Durante Sial, esposizione che vanta undici padiglioni per dieci settori industriali alimentari attirando acquirenti da paesi di tutto il mondo, l’export team di Ahdb ha inoltre fornito assistenza alle aziende di esportazione di prodotti lattiero-caseari, altro fiore all’occhiello del comparto agroalimentare d’oltremanica. Le esportazioni di carne rossa e di latticini del Regno Unito nel 2023 hanno registrato un valore rispettivamente di 1,7 miliardi e di 1,8 miliardi di sterline (3,5 miliardi complessivi, ovvero 4,2 miliardi di euro). Per queste aziende, Sial è l’occasione per incontrare i clienti e conoscerne di nuovi con l’obiettivo comune di far crescere sempre più la carne rossa e i latticini del Regno Unito sulla scena globale.

Più di 200 delegati saranno inoltre presenti all’ormai consueta cena di gala di Ahdb, che si svolgerà alla presenza dell'ambasciatrice britannica in Francia Menna Rawlings. La cena sarà l’occasione per degustare piatti a base di carne rossa e latticini provenienti dal Regno Unito.

"Sono lieto che così tanti esportatori si siano uniti a noi in occasione del 60° anniversario di Sial e che, in questa importante occasione, siamo stati anche in grado di supportare i nostri colleghi del settore lattiero-caseario, mettendo in mostra la nostra produzione di prim’ordine", ha dichiarato Graham Wilkinson, amministratore delegato di Ahdb.

“Per il settore della carne rossa, le esportazioni svolgono un ruolo fondamentale, consentendoci di massimizzare le opportunità per i nostri prodotti a livello globale. Sial fornisce ai nostri esportatori la piattaforma ideale per mostrare ciò che abbiamo da offrire, mettendoci in contatto con acquirenti da tutto il mondo per far nascere ulteriori opportunità commerciali. Sial è una vetrina mondiale per i nostri prodotti e noi, come Ente, siamo orgogliosi di offrire opportunità concrete alle nostre aziende che possano fornire loro risultati positivi e tangibili”.

Sial è stato anche il palcoscenico del rilancio in Europa del marchio Quality Meat from Britain di Ahdb, con l’obiettivo di trasmettere messaggi coerenti sulla provenienza e sugli elevati standard qualitativi di produzione della carne rossa.

“Abbiamo prodotti di qualità da condividere a livello globale. Il nostro marchio Quality Meat from Britain è già stato utilizzato e ben accolto in altri mercati chiave, dall’Asia all’America", ha aggiunto Wilkinson. "Il suo lancio in Europa garantirà maggior trasparenza su ciò che il nostro settore ha da offrire: quale posto migliore per presentarlo se non a Sial?”.

“Il valore delle esportazioni di carne rossa e latticini testimonia l’efficacia dell’approccio collaborativo tra Ahdb, industria e governo, e continueremo il nostro lavoro per migliorare la reputazione del Regno Unito come fornitore di carne rossa e di latticini di alta qualità”, conclude l'amministratore delegato di Ahdb.