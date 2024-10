Flavio Ferretti alla guida di Noberasco

Radici liguri e sguardo proiettato al futuro. è qeto in pochissime parole il ritratto di Flavio Ferretti, nuovo ceo di Noberasco, l'azienda ligure spacilizzata in frutta secca. Il nuovo ceo della società di Albenga (Savona) rientra nella recente lista pubblicata da Forbes Italia dei 100 manager più influenti del 2024: una selezione di un gruppo di uomini e donne che, grazie alla loro visione innovativa, conducono le aziende verso le sfide del futuro.

Ligure per radici, ma “uomo di mondo” Ferretti è il primo ceo esterno alla guida della azienda di famiglia Noberasco. Cresciuto in Lavazza dove in 41 anni, dopo avere seguito vari mercati in Italia ed estero e dopo una lunga esperienza alla business unit Italia è arrivato al timone della Nims di Padova, ora Ferretti è entrato nel settore della frutta secca ed è impegnato, insieme alla famiglia, in un percorso di potenziamento della azienda che ha la sua sede a Carcare, Savona.

“Questo riconoscimento è frutto non solo del mio percorso manageriale -commenta il manager- ma è anche il risultato di una visione ampia, strutturata e soprattutto di un impegno collettivo delle persone che hanno lavorato al mio fianco in questi anni, pertanto voglio condividere questo prestigioso traguardo con tutte le colleghe e i colleghi che, in Lavazza, in Nims e in Noberasco oggi, hanno affiancato e supportato il mio percorso professionale. Senza di loro nulla sarebbe stato possibile”.

Secondo Ferretti fra i pillar della crescita di una azienda ci sono sicuramente il benessere e la coesione di tutti coloro che ogni giorno vi collaborano, apportando il proprio know-how e afferma. “Sono entrato a giugno in questa azienda con l’obiettivo di valorizzare l’heritage di un gruppo che ha 116 anni di storia -prosegue il nuovo ceo-, tramandata e valorizzata grazie alla famiglia che, prima di me, ne ha tracciato la rotta. L’azienda Noberasco -sottolinea Ferretti- è insignita della prestigiosa onorificenza come ‘Marchio storico di interesse nazionale’ sinonimo di grande presenza nella storia dell’imprenditoria Italiana".

Gli obiettivi della nuova guida manageriale sono, oltre a sviluppare ulteriormente il canale grande distribuzione, in Italia e all’estero, senza trascurare il canale horeca e, più in generale, il consumo fuori casa, grazie a prodotti “ready to eat” sempre più performanti in termini di ricerca e sviluppo, ovvero con forte rilevanza anche in termini nutrizionali.

Ma non è tutto perché Ferretti guarda, oltre alla crescita di volumi e fatturato, anche ad altri goal legati alla sostenibilità della Agenda 2030. “Al centro della mission Noberasco -spiega Ferretti- ci sono innovazione e attenzione al consumatore per permettergli tutti i giorni un 'Facile Star Bene' grazie alla facile e pronta assunzione di frutta convenzionale e Bio, morbida e secca, lavorata e garantita dal Metodo Noberasco".

"Per continuare a distinguerci -conclude il nuovo ad- è fondamentale tramandare il nostro 'saper fare' umano, mantenere vivo l’heritage e valorizzare le competenze di tutti coloro che operano in azienda ed hanno contribuito a farla crescere da oltre un secolo, guardando alla Noberasco proiettata fra altri cento anni”.