Noberasco a Tuttofood fra tradizione e novità

Mancano pochi giorni all’imminente edizione di Tuttofood 2025 in programma a Milano dal 5 all’8 maggio e Noberasco, azienda player nel settore della frutta secca e disidratata, è pronta ad aprire il suo spazio al Padiglione 2 stand A33 all’interno del percorso espositivo del Consorzio Italia del Gusto (leggi notizia EFA News) di cui fa "orgogliosamente parte".

Durante l'evento, l’azienda ligure, che si fregia del riconoscimento di Marchio Storico dal 2022 (leggi notizia EFA News) punterà durante TuttoFood sulle iconiche linee BIO, con pack multilingua e sulle linee convenzionali della frutta morbida e sarà vetrina per presentare le ultime novità frutto di continua ricerca e innovazione, sempre nel solco del suo claim “ Facile star Bene”, di analisi dei trend di consumi e delle dinamiche di un mercato come quello del food in cui sempre più convergono le esigenze di gusto, unite a esigenze legate ad aspetti nutrizionali, di tutto il mondo.



“È la prima volta che presenzio in qualità di ceo Noberasco a questa importante fiera -sottolinea Flavio Ferretti, da ottobre 2024 al timone dell'azienda ligure (leggi notizia EFA News)- momento strategico di dialogo e confronto sul food orientato al futuro. Sotto gli occhi di tutti ci sono i cambiamenti climatici mentre sotto la nostra lente ci sono anche i cambiamenti di trend e le crescenti esigenze salutistiche che ci vedono quotidianamente impegnati a ricercare soluzioni adatte a rendere i nostri prodotti più sostenibili e innovativi: più buoni per il consumatore e più buoni per il pianeta”.

Questo è l'impegno che l'azienda dedica non solo al mercato Italia, ma anche all'export, canale che da sempre è strategico, rivolgendosi a Paesi commercialmente interessanti quali Germania, Austria, Svizzera e Nord Europa dove Noberasco è già presente.

"Effetto wow" di questa edizione saranno due prodotti che ampliano la linea “Viva” con una nuova esperienza di gusto: Viva i Frutti Rossi a base di mirtilli rossi, ciliegie e fragole, tutti disidratati da qualche tempo a scaffale e Viva la Castagna al miele a base di castagne di origine italiana e miele millefiori che sarà lanciata in commercio da settembre per essere protagonista durante l’autunno. In cucina Viva i Frutti Rossi e Viva la Castagna al miele si prestano a tantissimi utilizzi quali ottimi ingredienti per ricette sia dolci che salate o come topping per le colazioni a base di yogurt e kefir, ma sono soprattutto perfetti come spuntini spezzafame leggeri e completi grazie ai loro nutrienti.

Viva i Frutti Rossi diventeranno, inoltre, nuovi alleati del “facile star bene” dal punto di vista del packaging, strizzando l’occhio alla sostenibilità ambientale grazie al doypack riciclabile nella plastica dotato di un pratico zipper salvafreschezza per conservare al meglio il prodotto già aperto.

Altra novità pronta a conquistare sarà "Che Aanacardi!", anacardi selezionati con il metodo Noberasco, non salati e tostati al punto giusto diventeranno partner ideali per aperitivi o come snack.