Tuttofood/3. Italia del gusto riunisce l'agroalimentare italiano

Dal 5 all’8 maggio 2025, il Consorzio Italia del Gusto sarà protagonista a Tuttofood Milano, la manifestazione internazionale di riferimento per il settore agroalimentare, in programma a Fiera Milano Rho. Nel Padiglione 2, Stand A33/C33, Italia del Gusto, il primo consorzio privato di imprese italiane del food & beverage impegnate nella promozione del Made in Italy nel mondo, riunirà alcune tra le aziende più iconiche del panorama agroalimentare nazionale: Amica Chips, Auricchio, Colussi, Conserve Italia, Delicius, Fabbri, Molino Spadoni, Noberasco, Orogel, Ponti, Riso Gallo e Valsoia. In queto modo, sottolinea la nota ufficiale, Italia del Gusto "conferma il proprio impegno" a sostenere un modello agroalimentare che unisce eccellenza produttiva, innovazione responsabile e tutela dell’ambiente.

“Italia del Gusto è la testimonianza concreta di come le imprese italiane del food & beverage possano fare squadra per promuovere nel mondo la qualità, l’innovazione e la sostenibilità che ci distinguono -dichiara Giacomo Ponti, presidente di Italia del Gusto-. In un mercato globale in continua evoluzione, la nostra forza è coniugare tradizione e modernità: puntiamo sull’innovazione responsabile, su filiere sostenibili e sulla valorizzazione delle nostre eccellenze, mantenendo intatto il legame con il territorio".

"La nostra visione è chiara -aggiunge Ponti- costruire un futuro in cui il Made in Italy sia sempre più competitivo, autentico e riconosciuto a livello internazionale come modello di eccellenza, capace di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori con prodotti di qualità superiore e valori forti. Tuttofood sarà l’occasione per presentare non solo le novità delle aziende consorziate, ma anche il percorso comune che stiamo tracciando per far crescere il nostro settore nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle tradizioni che ci rendono unici”.

TuttoFood sarà un’occasione privilegiata per approfondire i trend internazionali di consumo, analizzare le sfide dei mercati globali e le evoluzioni normative sui dazi commerciali, scoprire in anteprima le novità di prodotto e vivere esperienze di degustazione che raccontano l’autenticità e la qualità del Made in Italy. Un momento di incontro diretto con le aziende protagoniste dell’innovazione, della sostenibilità e della valorizzazione delle tradizioni italiane.