Idratazione: serve anche per muscoli tonici e performanti

L’idratazione quotidiana è un elemento essenziale per il benessere complessivo del nostro organismo, e non è da sottovalutare anche quando si parla di salute muscolare. Molti studi scientifici mettono infatti in luce come un apporto idrico adeguato sia il segreto per mantenere i muscoli tonici, elastici e in perfetta funzionalità.

I muscoli sono composti dal 75% circa di acqua e, per svolgere al meglio le loro funzioni, dipendono strettamente da una buona idratazione. L’acqua agisce infatti come lubrificante per i tessuti muscolari, permettendo una contrazione ottimale e prevenendone la rigidità e i crampi. Una muscolatura ben idratata è più reattiva e mantiene una buona tonicità, anche durante l’esercizio fisico intenso.Un apporto idrico insufficiente, al contrario, può portare a un indurimento delle fibre muscolari, riducendo la flessibilità. Bere adeguatamente contribuisce quindi a mantenere i muscoli morbidi ed elastici, riducendo anche il rischio di infortuni e affaticamento muscolare. Inoltre, durante l'attività fisica, l’acqua aiuta ad eliminare i prodotti di scarto metabolico, come l’acido lattico, responsabile della sensazione di affaticamento e dei dolori muscolari. Un buon equilibrio idrico accelera quindi la rigenerazione muscolare post-esercizio.

“Idratarsi correttamente non significa solo bere quando si ha sete, ma fare della corretta assunzione di acqua una vera e propria routine quotidiana. I muscoli ben idratati sono più forti, più elastici e si recuperano più velocemente dopo uno sforzo, garantendo una migliore performance fisica e un minore rischio di infortuni", afferma Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. "È opportuno quindi consumare almeno 8 bicchieri d’acqua al giorno, adattando il fabbisogno a fattori come età, attività fisica e condizioni climatiche”.