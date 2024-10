Hospitality/2. Sempre più fondamentale il food & beverage

“Il food and beverage rappresenta una componente sempre più importante dell'industria alberghiera. Non si tratta solo di offrire un servizio, ma di creare esperienze che valorizzino il soggiorno degli ospiti e contribuiscano al posizionamento qualitativo delle strutture: oggi, il turista è sempre più attento all'aspetto enogastronomico, desideroso di vivere esperienze autentiche e legate al territorio". Con questa premessa di Maria Carmela Colaiacovo, presidente dell'Associazione italiana Confindustria Alberghi, si è svolto ieri al 10 Watt di Milano “Food&Beverage Hospitality Forum” organizzato dalla stessa Confindustria Alberghi.

L’evento, nato per far incontrare operatori alberghieri, professionisti del mondo della ristorazione e stakeholder del settore, è stato l’occasione per approfondire le nuove tendenze in atto sul mercato con focus su sostenibilità, innovazione, legame con il territorio e con l’infinita serie di opportunità derivanti dal connubio tra ristorazione e hotellerie. Connubio fondamentale per un paese come l'Italia, come conferma l'inaugurazione di oggi avvenuta a Hurghada, in Egitto, della prima Scuola italiana dell'hospitality (leggi EFA News).

Nell'occasione del convegno di Confindustria Alberghi sono state raccontate le diverse accezioni del tema food and beverage: dalle formule della ristorazione, all’utilizzo degli spazi fino ad alcune esperienze di sostenibilità. Nel contesto dell'hospitality, sottolinea Colaiacovo, "il comparto food and beverage gioca un ruolo strategico, sia per l’attrattività di una destinazione, sia come leva per incrementare il valore dei servizi percepito dall’ospite. Collaborare con produttori locali, valorizzare le eccellenze enogastronomiche del territorio e innovare le proposte culinarie significa non solo rispondere alle esigenze dei clienti, ma anche promuovere un modello di sviluppo sostenibile che crea sinergie tra turismo e mondo dell’agricoltura, del design e dell’innovazione. Il food and beverage sta diventando un elemento caratterizzante, capace di fare la differenza nella scelta di una struttura e o addirittura di una destinazione ed è in molti casi in grado di influenzare le scelte del cliente, contribuendo così alla competitività e alla crescita del settore alberghiero”.

Nel corso dei lavori è stata presentata l’overview a cura di Scenari Immobiliari "F&B in hotel costo o profitto? Valori diretti e indiretti". Secondo la ricerca, nel 2023, il 40% delle strutture ricettive ha scelto di avere un ristorante al suo interno e il 40% dei ristoranti stellati Michelin si trova all’interno di alberghi di lusso. Questo fenomeno, dicono le statistiche, fa bene al settore perché "genera un incremento delle tariffe e delle entrate complessive". Il quadro comprende gli hotel a cinque stelle tutti dotati del servizio di ristorazione, i 4 stelle lo sono quasi tutti, per quanto riguarda i 3 stelle, la metà di loro. Potenzialmente, la ristorazione contribuisce al fatturato delle camere per il 28%, pari a un contributo di 3,5 miliardi di Euro.

Il convegno ha riservato grande attenzione ai temi della sostenibilità: gli operatori hanno sottolineato come le strutture alberghiere possano ridurre il loro impatto ambientale adottando pratiche di approvvigionamento responsabile e gestione sostenibile degli alimenti.

L’uso di prodotti locali e a km0 è stato indicato come una delle strategie più efficaci per valorizzare il territorio e ridurre le emissioni legate al trasporto delle merci. Al centro della discussione anche l’innovazione tecnologica, con focus su strumenti digitali che possono migliorare l’efficienza nella gestione dei servizi di ristorazione per il monitoraggio della filiera alimentare e la gestione delle scorte garantendo un’esperienza più personalizzata per gli stessi clienti.

Infine, interessante l’approfondimento sui nuovi format di ristorazione grazie alle esperienze di dining immersivo, menù che si adattano a esigenze alimentari specifiche o proposte gourmet legate alle tradizioni locali, un insieme di nuove soluzioni che si affacciano sul panorama e che stanno influenzando anche il modo in cui gli hotel approcciano al servizio F&B.