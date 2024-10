Despar Nord investe e ristruttura nel territorio rodigino

Si presentano oggi completamente rinnovati i punti vendita Interspar di Rovigo (presso il centro commerciale La Fattoria) e Adria (presso il centro commerciale Il Porto) gestiti da Despar Nord che è presente a Rovigo e provincia con 10 negozi a insegna Despar, Eurospar e Interspar.

I punti vendita di Rovigo (4.000 mq) e Adria (3.259 mq) si presentano al pubblico in una veste completamente nuova sia nel layout che nelle strutture interne, puntando al miglioramento dell’esperienza di acquisto, a un’attenzione crescente all’offerta e alla qualità del servizio per i clienti, grazie alla presenza di mondi merceologici indicati con grafiche più accattivanti e immediate, l’inserimento di monitor e una comunicazione interattiva per rendere maggiormente visibile la proposta commerciale delle promozioni.

Tra le novità presenti in entrambi i punti vendita, spiccano in particolare il banco servito della macelleria con preparazioni realizzate in loco, il corner pizzeria con pizze e focacce prodotte direttamente nel punto vendita e il nuovo reparto sushi. A ciò si aggiungono il restyling dell’area gastronomia e rosticceria, quest’ultima ricollocata in uno spazio dedicato per valorizzare in modo specifico questo servizio al cliente. All’interno delle gallerie commerciali c’è inoltre un’area dedicata alla vendita delle pizze prodotte dal corner pizzeria con posti a sedere per la consumazione in loco.

L’offerta dei punti vendita si sviluppa poi con i diversi mondi merceologici: casalingo, area surgelati e latticini, area della spesa, reparto bibite e il mondo dei freschi che, oltre alla macelleria e alla gastronomia, include anche la pescheria, la rivendita pane self e assistita, oltre ad un ampio reparto ortofrutta. Il punto vendita si completa infine con il reparto intimo e la parafarmacia, da un lato, e l’area promozionale, dall’altro, posizionati all’ingresso del negozio.

Un focus particolare è poi riservato alla promozione dei prodotti del territorio, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio” con cui l’azienda intende promuovere le filiere locali e far conoscere i molti produttori dell’area veneta. A questo si affianca la valorizzazione di prodotti micro-locali con i quali l’azienda vuole portare nei punti vendita anche quelle micro-produzioni a chilometro zero che non potrebbero altrimenti trovare spazio nel canale della Gdo.

Entrambi i punti vendita sono stati ristrutturati con uno sguardo particolare alla sostenibilità e al risparmio energetico: gli spazi infatti sono stati realizzati utilizzando soluzioni a basso impatto ambientale con tecnologie di ultima generazione, banchi frigo con chiusura a porta per ridurre lo spreco energetico, l’utilizzo di illuminazione con led a basso consumo, un impianto di climatizzazione in pompa di calore, oltre alla scelta di installare un sistema di recupero del calore prodotto dall’impianto frigo alimentare per la produzione dell’acqua sanitaria.

I nuovi Interspar contribuiranno anche a creare nuova occupazione sul territorio: nel punto vendita di Rovigo sono impiegati 100 collaboratori di cui 12 neoassunti, mentre in quello di Adria i collaboratori sono 84 di cui 6 neoassunti, tutti provenienti dalle aree limitrofe.

“Gli interventi di riqualificazione dei due punti vendita sul territorio rodigino", ha dichiarato Alessandro Balestriero, capo Area Vendite Interspar di Despar Nord, "puntano a offrire ai nostri clienti un’esperienza di acquisto sempre più semplice e intuitiva grazie a negozi completamente rinnovati negli spazi e nel format. Elemento caratterizzante di entrambi i punti vendita è la valorizzazione dei prodotti locali e dei microlocalismi da sempre al centro della ricerca e della qualità che offriamo ai nostri clienti. Questi interventi sono la concreta testimonianza della volontà di Despar Nord di investire sulla propria rete vendita sia in un’ottica di sviluppo di nuovi negozi che di riqualificazione di quelli esistenti per mettere sempre di più al centro le esigenze dei clienti con un’attenzione particolare all’eccellenza del servizio, alla qualità e alla convenienza”.