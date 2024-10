Mulino Bianco: arrivano i "Cuor di Bosco"

I biscotti occupano un posto speciale nel cuore degli italiani. Apprezzati dai più piccoli come dagli adulti, grazie all’ampia gamma di gusti e varietà, entrano nelle case di milioni di famiglie. Tra i segmenti in crescita spicca quello dei biscotti con frutta, che ha registrato un incremento significativo sia a volume (+9,7%) che a valore: un mercato che ha raggiunto i 37,9 milioni di euro nel 2024, segnando una crescita del 28,8% rispetto al 2022. Una tendenza confermata dall’andamento dell’ultimo anno, con una crescita tra il 2023 e il 2024 del 2,9% in volume e del 7,2% a valore.

A trainare il mercato dei biscotti con frutta è Mulino Bianco in Italia , che da quasi 50 anni porta in tavola prodotti innovativi, capaci di soddisfare al meglio le mutevoli esigenze dei consumatori. Un esempio di questo successo è il biscotto Cuor di Mela, frollini ripieni di confettura di mele 100% italiane impreziosita da mele a cubetti raccolte esclusivamente in Emilia-Romagna, presente oggi nelle case di circa 2 milioni di famiglie .Arrivano ora i Cuor di Bosco, una raffinata combinazione di morbida frolla e un’irresistibile farcitura ai lamponi, mirtilli e amarene. Ideali sia per una colazione ricca di gusto che per una pausa snack sfiziosa e golosa, i Cuor di Bosco ampliano l’offerta di Mulino Bianco, affiancandosi a referenze iconiche come i Cuor di Mela e i Settembrini, con confettura di fichi. Ogni morso offre un'esperienza di piacere unica, capace di conquistare anche i palati più esigenti.

I Cuor di Bosco, evoluzione del fortunato Cuor di Mela, nascono nello storico stabilimento di Novara, un impianto che dal 1953 sforna svariati tipi di biscotti. Ogni anno il sito produttivo, con 10 linee produttive, sforna oltre 55 mila tonnellate di prodotti, che arrivano ogni anno sulle tavole degli italiani, tra cui più di 330 milioni di Nascondini, 100 milioni di Cioccograno, 110 milioni di Cuor di mela e oltre di 520 milioni di Abbracci. Lo stabilimento, punto di riferimento del mondo bakery diretto dalla direttrice Federica Massari, impiega oltre 330 persone, attive ogni giorno nel garantire innovazione e progresso scientifico dei processi produttivi, senza trascurare il controllo delle oltre 138 materie prime impiegate in 12 ricette.

I nuovi Cuor di Bosco hanno l’obiettivo di soddisfare le crescenti esigenze dei consumatori, sempre più attenti a ciò che portano in tavola. Gli ingredienti selezionati rendono questa nuova referenza non solo rilevante, ma distintiva nel comparto: il sapore inconfondibile di lampone e mirtillo e l'intensità dell'amarena si combinano in un ripieno ricco e irresistibile.

Racchiusa in uno scrigno di frolla, la frutta si sposa armoniosamente con la dolcezza del biscotto, rendendo ogni morso un’esperienza. I Cuor di Bosco sono realizzati con grano tenero da agricoltura sostenibile, seguendo le dieci regole della Carta del Mulino, il disciplinare Mulino Bianco pensato per portare qualità nei prodotti, supportare il lavoro degli agricoltori e proteggere la biodiversità.