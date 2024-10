Cib a Ecomondo: presenti più di 100 aziende del biogas

Dal 5 all’8 novembre il Cib, il Consorzio italiano biogas torna a Rimini per la XXVIIa edizione di Ecomondo, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group, punto di riferimento internazionale per promuovere modelli virtuosi di sviluppo sostenibile (leggi EFA News). Sono più di 100 i soci del CIB che parteciperanno quest’anno alla manifestazione: un segno importante, sottolinea la nota ufficiale, "della risposta del settore alla Fiera di Rimini che conferma anche per questa edizione l’area Farming for Future dedicata all’agroecologia e gli eventi, i workshop e i convegni organizzati all’interno dell’Area Forum CIB nel padiglione D5, stand 314, dedicati ai temi più caldi del settore del biogas e del biometano agricolo". Sono previsti 13 workshop tematici con un totale di più di 60 interventi.

"Anche quest’anno si rinnova la storica partnership del Cib con Ecomondo, a dimostrazione del ruolo strategico che il settore agricolo svolge all'interno del sistema circolare del Paese e nella transizione ecologica -spiega il presidente del Cib, Piero Gattoni-. Le aziende del Consorzio presenti alla Fiera rappresentano un esempio concreto del valore e dell’innovazione che il settore del biogas può offrire, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici".

La nuova edizione di Ecomondo si apre in un momento particolarmente cruciale per il settore, sottolinea Gattoni. “Quest’ultimo periodo -dice il presidente- è stato segnato da riforme e provvedimenti fondamentali per lo sviluppo della filiera del biogas. Per questo motivo, abbiamo organizzato a Ecomondo un calendario di appuntamenti dedicati all'analisi delle principali novità che stanno trasformando il mondo agricolo, oltre a importanti momenti di confronto sul percorso del Pnrr".

"Inoltre -prosegue Gattoni-, sarà essenziale rivolgere lo sguardo verso il futuro del settore, alla luce delle direttrici delineate con l'aggiornamento del Pniec, iol Piano energia e clima, e in vista dell'insediamento della nuova Commissione europea che avrà il compito cruciale di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di 35 miliardi di metri cubi di biometano in Ue entro il 2030. Non mancheranno sessioni più tecniche dedicate alle diverse tecnologie e innovazioni promosse dai nostri associati. Prosegue il nostro impegno deciso e coordinato per assicurare lo sviluppo del settore".

Gli appuntamenti più importanti dell’Area Forum CIB

Dal 5 all’8 novembre, l’Area Forum CIB della Fiera di Ecomondo è pronta a ospitare gli appuntamenti rivolti alle più importanti sfide del settore, dai bandi del Pnrr dedicati allo sviluppo del biometano, alle misure di supporto per la produzione di biogas, fino al decreto sulle misure agroecologiche, nonché le novità in tema di sostenibilità e le opportunità del Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec).

Aprirà i lavori dell’Area Forum l’evento organizzato in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico di Ecomondo: “Crediti di carbonio e agricoltura: il contributo delle bioenergie alla riduzione di CO 2 ”, che si terrà martedì 5 novembre, dalle ore 1, dedicato a esplorare il mercato dei crediti di carbonio, una risorsa fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici.

Non mancherà un approfondimento sullo scenario del settore del biogas e del biometano agricolo, con una panoramica delle novità degli ultimi mesi anche in tema di sostenibilità e i risultati dei bandi biometano del Pnrr, oltre alle sfide previste con le nuove traiettorie indicate dal Pniec: mercoledì 6 novembre, ore 14, all’interno dell’evento “Biogas e biometano: il quadro attuale e le opportunità di investimento per il settore agricolo” e giovedì 7 novembre, alle ore 11:30, con l’iniziativa “La sostenibilità delle bioenergie: i percorsi per biometano e biogas alla luce del nuovo quadro regolatorio”.

Debutterà a Ecomondo, venerdì 8 novembre, alle ore 10:30, presso l’Area Forum Cib, la nuova Fondazione Farming for Future, con l’evento “Farming for Future: Il modello per accelerare la transizione agroecologica”. Durante l'incontro verranno approfondite le misure del Pnrr volte a promuovere l’adozione di pratiche agricole innovative.