Despar Italia: quota Mdd su totale vendite grocery al 23,9%

Arte, design e tecnologia si uniscono nello spazio unico di ON House, la location che oggi, martedì 29 ottobre, è diventata per un giorno “Casa Despar”, ospitando a Milano il Press Day 2024 di Despar Italia, la società consortile che riunisce sotto il marchio Despar sei aziende della distribuzione e negozianti affiliati. L’incontro, a cui hanno partecipato i vertici di Despar Italia, il presidente Gianni Cavalieri e il direttore generale Filippo Fabbri, è stato l’occasione per fare il punto su risultati e strategie di crescita di Despar, raccontare i progetti di CSR dell’Insegna e scoprire le novità dei prodotti a marchio e della Special Edition 2024, la selezione di prodotti premium che valorizza la tradizione e le eccellenze regionali italiane e che sarà nei punti vendita in occasione delle prossime festività natalizie.

“In un contesto di mercato sfidante", ha detto Fabbri, "la nostra Insegna sta continuando sulla strada del consolidamento. Un percorso di sviluppo continuo, come testimonia il 65°anniversario dell’Insegna in Italia che festeggeremo nel 2025, e che stiamo perseguendo grazie al piano di investimenti che abbiamo messo in campo per l’espansione e il riammodernamento della rete vendita e grazie al continuo lavoro di ricerca e innovazione che facciamo sulla nostra Mdd che, ad oggi, risulta tra le best performer per tasso di crescita nella Gdo. Il prodotto a marchio Despar ha superato il miliardo di euro di fatturato e aumentato ancora la quota di mercato, risultati che ci avvicinano progressivamente e con grande slancio all’obiettivo del 25% di quota Mdd entro il 2025. Un traguardo ambizioso che vogliamo raggiungere continuando a puntare sulla qualità e sulla valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane, sul legame che vogliamo consolidare con i territori in cui ci inseriamo nell’ottica di una crescita sostenibile che abbraccia gli aspetti di impatto ambientale, sociale e i riflessi sulle comunità con particolare riguardo ai produttori locali con cui collaboriamo”.

Con riferimento al contesto internazionale, il 2023 è stato un anno ricco di risultati positivi in tutto il mondo per Spar International, il maggior gruppo mondiale della distribuzione associata presente in 48 Paesi nel mondo di cui Despar Italia fa parte. Spar International ha raggiunto nel 2023 un fatturato complessivo di 47,1 miliardi di euro, registrando un aumento dell’8,3% rispetto al 2022. Una crescita che si accompagna all’espansione in nuove aree geografiche in tutto il mondo: dopo l’ingresso in Kirghizistan, il marchio SPAR nel 2024 è entrato anche in Uzbekistan e Rwanda.

Guardando all’Italia, in un contesto di mercato grocery in crescita a valore del 2% rispetto all’anno precedente, Despar Italia sta ottenendo delle performance positive superiori rispetto al mercato, crescendo del +2,7% rispetto al 2023 (fonte dati Nielsen I+S progressivo settembre 2024).

Anche il 2024 è stato un anno di consolidamento grazie all’espansione della rete vendita e agli investimenti per il continuo rinnovamento dei negozi su tutto il territorio nazionale: al 30 settembre 2024 sono state realizzate 55 nuove aperture (48 Despar, 6 Eurospar, 1 Interspar), con un grande contributo dato dagli imprenditori affiliati al marchio dell’Abete (48 aperture), e 21 restyling di punti vendita. Lo sviluppo ha riguardato tutte le regioni in cui l’Insegna è presente sia nel Nord Italia, con un’accelerazione in Emilia-Romagna, che nelle regioni del Sud e nelle isole, in particolare in Sardegna.



Il prodotto a marchio (Mdd) si conferma elemento distintivo dell’offerta Despar e un asset strategico di sviluppo: ad oggi, la Mdd Despar è tra le best performer per tasso di crescita nella Gdo (Fonte: Nielsen IQ Discover) con vendite che hanno superato il miliardo di euro. Despar Italia ha raggiunto una quota Mdd sul totale vendite grocery pari al 23,9%, superiore a quella del mercato totale Mdd in Italia (che si attesta al 22,6%) e in crescita di 1,3 pt rispetto all’anno precedente (Fonte Nielsen, dati I+S Grocery, progressivo settembre 2024).

Centrale nello sviluppo del prodotto a marchio continua ad essere l’attenzione alla provenienza dei prodotti e la valorizzazione delle filiere agroalimentari italiane sia nelle linee mainstream che nelle referenze di nicchia: per lo sviluppo della propria Mdd Despar Italia lavora con circa 450 fornitori, di cui il 98% è italiano. A questo si aggiungono gli altri due pilastri strategici che caratterizzano lo sviluppo della private label: l’attenzione alla sana alimentazione e la sostenibilità.

